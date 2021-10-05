فلاي إن: أول موقع إلكتروني متكامل للسفر والسياحة الإلكترونية

تقوم شركة فلاي إن بعدد من الخدمات الهامة لجميع العملاء قبل السفر وبعده أيضًا ، حيث تهتم بالحصول على بعض المعلومات الشخصية المؤكدة عن العملاء ومن ثم تساعد على إتمام عمليات حجز تذاكر الطيران بمنتهى البساطة ، و تقوم بإجراء عمليات حجوزات في آخر لحظة و حجوزات المجموعات و حجز الفنادق و الكثير من الخدمات المميزة الأخرى.

ما تقوم به شركة فلاي إن والخدمات التي تقدمها:

تمتلك شركة فلاي إن مجموعة راقية و مميزة من الموظفين ذوي الخبرة الكافية الحاصلين على أعلى المستويات الإجتماعية و الإقتصادية، و يساعد هؤلاء الموظفين في تقديم الكثير من الخدمات بأسلوب راقي و مميز لجميع العملاء وفي أي دولة من دول العالم .