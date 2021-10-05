فلاي إن: أول موقع إلكتروني متكامل للسفر والسياحة الإلكترونية

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تقوم شركة فلاي إن بعدد من الخدمات الهامة لجميع العملاء قبل السفر وبعده أيضًا ، حيث تهتم بالحصول على بعض المعلومات الشخصية المؤكدة عن العملاء
تقوم شركة فلاي إن بعدد من الخدمات الهامة لجميع العملاء قبل السفر وبعده أيضًا ، حيث تهتم بالحصول على بعض المعلومات الشخصية المؤكدة عن العملاء ومن ثم تساعد على إتمام عمليات حجز تذاكر الطيران بمنتهى البساطة ، و تقوم بإجراء عمليات حجوزات في آخر لحظة و حجوزات المجموعات و حجز الفنادق و الكثير من الخدمات المميزة الأخرى.
ما تقوم به شركة فلاي إن والخدمات التي تقدمها:
تمتلك شركة فلاي إن مجموعة راقية و مميزة من الموظفين ذوي الخبرة الكافية الحاصلين على أعلى المستويات الإجتماعية و الإقتصادية، و يساعد هؤلاء الموظفين في تقديم الكثير من الخدمات بأسلوب راقي و مميز لجميع العملاء وفي أي دولة من دول العالم .
- تقدم شركة فلاي إن مجموعة مختلفة من أسعار الرحلات و حجز طيران بأسعار تنافسية ، و تهتم بأن تتلاءم هذه الأسعار مع مختلف الطبقات والفئات الإجتماعية الموجودة .
- يعمل الموقع الإلكتروني لشركة فلاي إن بإعلام جميع العملاء وخاصة في حالة حدوث أي تغيرات على أسعار تذاكر الطيران ، و تتم هذه الخطوة حتى في حالة حجز العميل بالفعل ، ومن ثم يمتلك العميل الحرية الكاملة في وقف الحجز أو في الإستمرار به.
- تعمل شركة فلاي إن من خلال موظفي خدمة العملاء التابعين لها بإعلام جميع عملائها بالعروض و الخصومات المقدمة لهم ، و تقوم بخصم نسبة معينة أو إرجاع الأموال لصاحبها إذا لزم الأمر.
- توفر الشركة عروض وخصومات دورية على طيران الخطوط السعودية وطيران النيل و مصر للطيران وغيرها.
- تقوم شركة فلاي إن بتوفير خدمة الحجوزات في آخر لحظة والتي يحتاج إليها الكثير من العملاء ، ويمكن أن تتم عملية الحجز قبل إقلاع الطائرة بأربع ساعات فقط لا غير.
- تقوم شركة فلاي ان بتوفير مجموعة من حجوزات آخر لحظة والتي تساعد في إتمام عملية الحجز قبل إقلاع الطائرة بحوالي ثلاث ساعات فقط، ولكن تحتاج هذه العملية إلى تكاليف مادية مرتفعة نسبيًا عن الحجوزات العادية.
- توفر شركة فلاي ان مجموعة من الموظفين وذلك للتواجد مع العميل وخدمته وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة به حتى وصوله إلى مكانه في الطائرة.
- اهتمت شركة فلاي ان بتوفير مجموعة من الأرقام الخاصة بها وذلك لإنجاز الكثير من المهام، ويمكن استخدام هذه الأرقام حتى تتم عملية حجوزات المجموعات والتي يحتاج إليها الكثير من العملاء بطريق بسيطة وسهلة.
- تزداد أعداد حجوزات المجموعات التابعة لشركة فلاي ان في الكثير من الأوقات عن تسع أفراد، وتقوم هذه الشركة بتقديم الكثير من الخصومات الإضافية وخاصة عند حجز المجموعات.
- توفر شركة فلاي ان مجموعة مميزة من التسهيلات وخاصة في عمليات الدفع المختلفة، حيث تقوم بالتعامل مع أهم البنوك في الكثير من دول العالم حتى تتم عملية تحويل العملات بمنتهى البساطة.
- تقوم شركة فلاي ان بتخصيص مجموعة من الموظفين التابعين لها وذلك لشرح كيفية الحجز في أي فنادق من الفنادق الموجودة وخاصة التي تتعامل معها، وتهتم أيضًا بشرح النسبة المادية المطلوبة في كل فندق منهم.
- تهتم شركة فلاي ان بإرسال بعض المعلومات الشخصية الضرورية عن العملاء الفنادق التي وقع الإختيار عليها، ويعتبر الاسم ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني ورقم الهوية الشخصية وكذلك صورة العميل من أهم هذه البيانات.
- تهتم شركة فلاي ان بإرسال جميع البيانات أو المعلومات عن الفندق الذي سوق يقوم فيه العميل وكيفية الوصول إليه في أسرع وقت ممكن، وتهتم بتوفير مجموعة من الأشخاص لتوصيل العملاء إلى الفنادق التابعة لهم وخاصة إذا تعثر عليهم أمر الوصول.
- تقوم شركة فلاي ان بحجز الغرفة التي يرغب بها العميل مثلما تقوم بحجز الفندق المناسب له والذي يرغب به أيضًا.
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