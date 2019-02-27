فنادق أبوظبي تسجل أعلى معدل إشغال خلال يناير 2019

ارتفع متوسط إشغال فنادق أبوظبي خلال يناير 2019 إلى 78% بزيادة قدرها 1.9% عن الشهر ذاته من العام الماضي

سجلت فنادق أبوظبي أعلى معدل إشغال للغرف خلال يناير 2019، وذلك منذ عام 2008، برغم الزيادة الكبيرة في المعروض من الغرف الفندقية الجديدة والتي بلغت نحو 11.2%، مستفيدة من زخم بطولة أمم آسيا، واستضافة الإمارة للعديد من الأحداث العالمية الضخمة، وفقاً لمؤسسة «إس تي آر».



ووفقاً لبيانات المؤسسة البريطانية المتخصصة في البحوث والاستشارات الفندقية، فقد ارتفع متوسط إشغال فنادق أبوظبي خلال يناير 2019 إلى 78% بزيادة قدرها 1.9% عن الشهر ذاته من العام الماضي، بالتزامن مع تحسن كبير في أداء القطاع على صعيد العائدات والأسعار، حيث ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية في أبوظبي بنسبة 5.4%، ليصل إلى 449.72 درهم، فيما ارتفع العائد على الغرفة الفندقية المتاحة بنسبة 7.5%، ليصل إلى 350 درهماً.



وأظهرت البيانات نمو المعروض من الفنادق والغرف الفندقية الجديدة في أبوظبي خلال يناير الماضي بنحو 11.2%، لكن في الوقت ذاته، ووفقاً لتحليل المؤسسة، فقد عوض الارتفاع الكبير في الطلب على الغرف، والذي زادت نسبته عن 13.4% خلال بطولة الأمم الآسيوية، الزيادة الملحوظة في المعروض.



وتوقع تقرير أخر للمؤسسة حصلت «الاتحاد»، على نسخة منه أن يبدأ القطاع الفندقي في أبوظبي باستعادة التوازن بين العرض والطلب خلال العام المقبل، في ضوء المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع خلال الربع الأخير من العام الماضي والتي عكست تحسناً ملحوظاً في أسعار وإيرادات الغرف والزيادة الملحوظة في نسب الإشغال التي تراوحت بين 80 و82%.



وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى تفوق الطلب على العرض في فنادق أبوظبي خلال العام المقبل بنسبة 5.2%، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عدة، حيث من المتوقع أن ينمو المعروض بنسبة 2.6% فقط في 2020، فيما ينمو الطلب بنسبة تصل إلى 7.8%، وأن تشهد المؤشرات الفندقية كافة تحسناً ملحوظاً على صعيد الإشغال والأسعار والعائد على الغرف، إذ من المتوقع أن تسجل فنادق الإمارة نمواً إيجابياً في الإشغال يصل إلى 5.1% في عام 2020، فيما يتوقع أن يعود سعر الغرف الفندقية لتسجيل ارتفاع بنسبة 4.5%، وذلك بعد أشهر عدة من الانخفاض، الأمر الذي سينعكس على ارتفاع العائد على الغرف الفندقية بنسبة 9.8% العام المقبل.

وعلى صعيد أداء القطاع الفندقي في دبي خلال يناير الماضي، فقد أظهرت بيانات المؤسسة نجاح القطاع في المحافظة على معدل إشغال مرتفع بلغ 82%، وذلك على الرغم من تراجعه بنسبة 5% عن مستوى الشهر ذاته من العام الماضي، متأثراً بدخول العديد من الفنادق الجديدة للسوق، متوقعاً أن يستمر هذا الاتجاه حتى نهاية العام مع تسارع وتيرة دخول المزيد من الغرف استعداداً لـ«إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى وجود نحو 170 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء في دبي كما في يناير 2019، تتضمن نحو 48,759 غرفة فندقية.

وأوضحت المؤسسة أن فنادق دبي سجلت خلال يناير الماضي ارتفاعاً في الطلب على الغرف المبيعة بنسبة 3.9%، وذلك للشهر الرابع على التوالي، فيما سجل المعروض من الغرف الفندقية الجديدة نمواً بنسبة أعلى بلغت 9.3%.



ووفقاً لبيانات «إس تي آر»، بلغ متوسط إشغال فنادق دبي خلال شهر يناير الماضي نحو 82%، بانخفاض قدره 5% عن متوسط إشغال الشهر ذاته في عام 2018، مشيرة إلى أن هذا التراجع كان متوقعاً مع النمو الكبير في المعروض من الغرف الجديدة التي تدخل السوق استعداداً لاستقبال ملايين الزوار والسياح الدوليين المتوقع حضورهم معرض «إكسبو 2020 دبي».

وبحسب البيانات، بلغ متوسط أسعار الغرف الفندقية في دبي خلال شهر يناير الماضي نحو 716 درهماً للغرفة الواحدة، فيما بلغ متوسط العائد على الغرفة الفندقية المتاحة نحو 587 درهماً، مشيرة إلى أن فنادق دبي سجلت مستويات إشغال في الخمس ليال الأولى من يناير الماضي تجاوزت حاجز الـ90%.

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