فورد تتكبد خسائر بقيمة 2 مليار دولار في الربع الأول بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة Ford Motor الأمريكية عن خسارة قدرها 2 مليار دولار في الربع الأول بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وانخفض إجمالي إيرادات شركة صناعة السيارات ، والتي تشمل مبيعات السيارات وتمويلها ، بنسبة 14.9٪ إلى 34.3 مليار دولار.

وقالت Ford إنها تتوقع أن تزيد خسائرها إلى أكثر من المثلين إلى 5 مليارات $ في الربع الثاني مع تضررها من إغلاق مصانعها في أمريكا الشمالية.

وقالت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر إن مبيعات السيارات في الربع الأول من Ford تراجعت بنسبة 12.5٪ عن العام الماضي.

وتوقف كل انتاج السيارات تقريبا في الولايات المتحدة في مارس آذار وسط نمو سريع لعدد الإصابات بالفيروس. لكن مع حث الرئيس دونالد ترامب الأمريكيين على العودة إلى العمل وبدء بضع ولايات أمريكية إعادة فتح اقتصاداتها، فإن التركيز في صناعة السيارات تحول إلى متى يمكن استئناف الإنتاج.

وتستهدف فورد وجنرال موتورز وفيات كرايسلر استئناف الإنتاج في مايو أيار.

وقالت فورد إنها ستستأنف معظم عملياتها للتصنيع في أوروبا بدءا من الرابع من مايو أيار، واستأنفت الشركة بالفعل عملياتها في الصين

وهبطت مبيعات Ford في الصين 35٪في الربع الأول في حين انخفضت مبيعاتها في الولايات المتحدة 12.5٪.