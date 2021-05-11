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فورد تستدعي عدداً من سياراتها من طراز إكسبلورر

منشور 11 أيّار / مايو 2021 - 07:43
فورد تستدعي عدداً من سياراتها من طراز إكسبلورر
أشارت الشركة الموجود مقرها في ولاية ميشيجان الأمريكية إلى أن قضبان تثبيت السقف يمكن أن تنفك أثناء السير مما يسبب خطرا على السيارات الأخرى على الطريق
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أعلنت شركة فورد موتور ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة استدعاء عدد من سياراتها من طراز فورد إكسبلورر إنتاج الفترة من 2016 إلى 2019 بسبب خلل في تثبيت قضبان سقف السيارات.

أعلنت شركة فورد موتور ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة استدعاء عدد من سياراتها من طراز فورد إكسبلورر إنتاج الفترة من 2016 إلى 2019 بسبب خلل في تثبيت قضبان سقف السيارات.

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وأشارت الشركة الموجود مقرها في ولاية ميشيجان الأمريكية إلى أن قضبان تثبيت السقف يمكن أن تنفك أثناء السير مما يسبب خطرا على السيارات الأخرى على الطريق.

وذكرت الشركة أن عملية الاستدعاء تشمل فئات الطراز إكسبلورر بما في ذلك الفئة الأساسية وفئة إكس.إل.تي إلى جانب السيارة إكسبلورر إنترسيبتور وإكسبلورر سبورت.

يبلغ عدد السيارات التي تشملها الخطة 620483 سيارة في الولايات المتحدة والأراضي التابعة لها و36419 سيارة في كندا و4260 سيارة في المكسيك.

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وأبلغت فورد موزعيها ووكلائها بتثبيت أسقف السيارات المستدعاة بمسامير بلاستيكية مضغوطة. وسيتم إبلاغ أصحاب السيارات بمواعيد الإصلاح اعتبارا من 28 يونيو المقبل.

كلمات دالة:شركة فورد

Via SyndiGate.info


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