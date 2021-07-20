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فورد تطرح عطر Mach-Eau GT للسيارات الكهربائية، برائحة البنزين!

منشور 20 تمّوز / يوليو 2021 - 05:00
فورد تطرح عطر Mach-Eau GT للسيارات الكهربائية، برائحة البنزين!
المميز في عطر Mach-Eau GT هو رائحة البنزين المميزة والتي ستمنح ملاك السيارة الكهربائية ذكريات من سيارات الوقود.
أبرز العناوين
تأخذ فورد منحى جديد في التسويق لعلامتها الفرعية Mach-E وقد طرحت للتو عطراً خاصاً للسيارة الكهربائية.

تأخذ فورد منحى جديد في التسويق لعلامتها الفرعية Mach-E وقد طرحت للتو عطراً خاصاً للسيارة الكهربائية.

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المميز في عطر Mach-Eau GT هو رائحة البنزين المميزة والتي ستمنح ملاك السيارة الكهربائية ذكريات من سيارات الوقود.

وحسب فود فإن ذلك سيعوض الملاك عن بعض ما قد يفتقدونه عند التحول من سيارات الوقود للسيارات الكهربائية.

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وقالت فورد أنها وجدت بعد استطلاع رأي أن قال واحد من كل خمسة سائقين قال أن رائحة البنزين هي أكثر ما سيفتقدونه عند التحول للسيارات الكهربائية، ووجدت الشركة أن شعبية رائحة البنزين تنافس شعبية رائحة الكتب الجديدة.

كلمات دالة:سيارات فورد

Via SyndiGate.info


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