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فورد تعتزم الكشف عن F-150 2021 المحدثة خلال أيام

منشور 24 حزيران / يونيو 2020 - 09:35
فورد تعتزم الكشف عن F-150 2021 المحدثة خلال أيام
فورد F-150 ماتزال البيك أب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة منذ 1977
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كشفت فورد عن فيديو تشويقي قصير لتحديثات سيارتها الأكثر نجاحاً في فئتها F-150.

كشفت فورد عن فيديو تشويقي قصير لتحديثات سيارتها الأكثر نجاحاً في فئتها F-150.

جدير بالذكر أن فورد F-150 ماتزال البيك أب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة منذ 1977، كما أنها السيارة الأكثر مبيعاً من بين جميع سيارات فورد. ولطالما كانت F-150 المكان الأول للعثور على محركات جديدة من فورد.

بالنسبة لتحديثات منتصف العمر للجيل الحالي والتي ستصل بعد أيام يبدو أن السيارة ستحصل على واجهة حديثة وبمصابيح وصدامات محسنة، أما تحت الغطاء فمن المتوقع أن تحافظ السيارة على محركاتها المتوفرة بما فيها V8 ومحرك V6 التقليدي إلى جانب محرك V6 إيكوبوست. وستحصل السيارة على محرك ديزل جديد ومحركات هجينة تمهيداً لـ F-150 الكهربائية بالكامل.

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Via SyndiGate.info


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