فورد تفكر في تزويد سياراتها بجهاز عرض يحولها إلى مسرح خارجي

تأمل فورد في إعادة دور السينما إلى عالم الموضة، ولكن مع لمسة عصرية.

بدلاً من الوقوف ومشاهدة فيلم من خلال الزجاج الأمامي، تفكر فورد في تثبيت جهاز عرض في صندوق السيارة.

تكشف براءة اختراع أن النظام سيتم تشغيله عندما تكون السيارة ثابتة وسيعرض على شاشة خلف السيارة.

تُظهر الصور من الملف كيف سيكون مثاليا في ليالي الأفلام وأمسيات الصيف ويمكن أن يتحول أي مكان يمكن الوصول إليه بالسيارة إلى مسرح منبثق.

تشير البراءة أيضا إلى الوظيفة الثانية للميزة المصممة لتوفير إضاءة خارجية لتحسين أجواء الحدث.

الأساليب الدقيقة لكيفية عملها غير معروفة حتى الآن، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الطبيعة الأولية لإيداع البراءات.

كتبت فورد في براءة اختراعها: “بالإضافة إلى الاعتماد على النقل، يتم استخدام السيارات بشكل متزايد كملحقات للترفيه والتخييم وغيرها من الأنشطة الخارجية.”

يشرح فورد في براءة الاختراع كيف سيعمل جهاز العرض: “يشمل الكشف الحالي، من بين أشياء أخرى، الباب الخلفي القابل للتدوير بين الوضع المغلق والموضع المفتوح، وجهاز عرض الفيديو المركب على الباب الخلفي.

“علاوة على ذلك، يتم تكوين جهاز عرض الفيديو لعرض الفيديو في اتجاه بعيدا عن السيارة عندما يكون باب الرافعة في الوضع المفتوح”.

تم تقديم براءة الاختراع لأول مرة إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) في عام 2017، وقد تم تصنيفها الآن على أنها “معلقة”.

تقوم الشركات الكبيرة، بما في ذلك مصنعي السيارات، بتقديم المئات من براءات الاختراع كل عام لحماية أي أفكار محتملة لديها.