"فورد" و"إس.كيه إنوفيشن" تعتزمان بناء مصانع كبرى لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات

تتجه شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور كورب وشريكتها الكورية الجنوبية إس.كيه إنوفيشن نحو بناء ثلاثة مصانع كبرى تخصص في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وأيضًا بناء مصنع آخر في الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2025.

شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور

وتطمح شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور كورب وشريكتها الكورية الجنوبية إس.كيه إنوفيشن استثمار 11.4 مليار دولار، وأيضًا تعتزم الشركتان توفير 11 ألف وظيفة في ولايتي تينيسي وكنتاكي الأمريكيتين في المصانع الأربعة الكبرى.

جاء هذا القرار وسط الطلب القوي على الشاحنة الجديدة كليا فورد إف 150- لايتينج والسيارات إي ترانزيت وموستانج ماش إي الكهربائية التي تنتجها مجموعة فورد، وأيضًا بعد قرار شركة فورد بزيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير الوظائف في مجمع فورد روج إلكتريك فيكل للسيارات الكهربائية بمدينة ديربورن بولاية ميشيجان.

وتسعى شركة فورد إلى وصول حصة حصة السيارات الكهربائية إلى ما بين 40 و50 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات في العالم بحلول 2030

وأكدت شركة فورد إن مصنع تينيسي المعروف باسم "المدينة البيضاوية الزرقاء" سيعمل على تغطية 6 أميال مربعة، وأيضًا سينتج المصنع الجيل الجديد من الشاحنات والبطاريات المتقدمة اعتبارا من 2025، وسيوفر مصنع تينيسي حوالي 6000 وظيفة جديدة.

