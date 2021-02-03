  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. فولكسفاجن تنوي منافسة جوجل ببرمجياتها الخاصة للسيارات ذاتية القيادة

فولكسفاجن تنوي منافسة جوجل ببرمجياتها الخاصة للسيارات ذاتية القيادة

منشور 03 شباط / فبراير 2021 - 08:36
فولكسفاجن تنوي منافسة جوجل ببرمجياتها الخاصة للسيارات ذاتية القيادة
بسؤاله عما إذا كانت فولكسفاجن تعتبر جوجل التابعة لألفابت معيارا لتطوير البرمجيات، قال دويسمان إنها تريد على الأقل أن تكون على نفس المستوى.
أبرز العناوين
تعمل دايملر وفولكسفاجن على نظامي التشغيل الخاصين بهما للسيارات ذاتية القيادة لضمان فرصهما في المنافسة مع شركات كبرى للتكنولوجيا مثل أبل وأمازون في مجال بيانات السيارات الكهربائية.

قال رئيس وحدة سيارات أودي الفارهة التابعة لفولكسفاجن اليوم الثلاثاء إن شركة صناعة السيارات الألمانية تعتزم أن تطور بنفسها أغلب البرمجيات التي تحتاجها لسياراتها الذاتية القيادة.

وقال ماركوس دويسمان، وهو أيضا عضو في مجلس إدارة فولكسفاجن مسؤول عن الأبحاث والتطوير، إن شركة صناعة السيارات لا تمانع في أن يكون هناك تعاون مباشر في بعض المجالات.

وأضاف قائلا "لكننا سنطور أغلب البرمجيات بأنفسنا في المستقبل".

وبسؤاله عما إذا كانت فولكسفاجن تعتبر جوجل التابعة لألفابت معيارا لتطوير البرمجيات، قال دويسمان إنها تريد على الأقل أن تكون على نفس المستوى.

وأضاف "نحن نقبل التحدي".

وتعمل دايملر وفولكسفاجن على نظامي التشغيل الخاصين بهما للسيارات ذاتية القيادة لضمان فرصهما في المنافسة مع شركات كبرى للتكنولوجيا مثل أبل وأمازون في مجال بيانات السيارات الكهربائية.

وبالرغم من دعوات للتحالف مع منافسين، تخطط فولكسفاجن حتى الآن للعمل في ذلك بمفردها، مشيرة إلى مكانتها كثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وقال دويسمان "لنا حجم يجعلنا نرغب في التعاون مع أنفسنا في البداية"، مضيفا أن فولكسفاجن واثقة من أنها يمكنها وضع معايير جديدة في تطوير البرمجيات.

وأضاف المسؤول التنفيذي بأودي أنه إذا أرادت شركات أخرى الانضمام في هذه المعايير فسيتسنى لها تفعل ذلك.

جوجل توافق على دفع 2.6 مليون دولار لتسوية قضية تمييز
فولكسفاغن تسعى لزيادة حصتها السوقية في الصين
فيسبوك تمنح الباحثين إذن دراسة بيانات العملاء

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...