فولكس واجن تعتزم الاستثمار بـ100 مليون دولار في السيارات الكهربائية

أعلنت شركة فولكس فاجن عن خطط لاستثمار مبلغ 100 مليون دولار (3.76 مليون ريال) في التنقل الكهربائية والتقنيات الرقمية.

بشكل أساسي، سيتوزع معظم الاستثمار لتطوير مصانع الشركة حيث تجهز فولكس واجن مصنعها في هانوفر الألمانية لإنتاج مجموعة متنوعة من سيارات كهربائية على المدى المتوسط.

وتعتزم فولكس فاجن تحسين مصنع الشركة في كاليفورنيا الأمريكية لإنتاج سيارات متعددة من عائلة ID إلى جانب Buzz AD و MOIA. أخيراً سيكون مصنع فولفسبورج الألمانية مسؤولاً عن إنتاج ID.3 من عام 2024 وسوف ينتج سيارة ترينيتي الفاخرة.

و مصنع بورش في لايبزيغ الألمانية يعتزم بناء سيارتين كهربائيتين أحدهما ماكان الجديدة.

وتعتزم أودي تجهيز مصنعها في نيكارسولم لإنتاج سيارات E6 الجديدة. وسينتج مصنعها في بوركسل الـSUV الرياضية Q8 e-tron في عام 2026.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن Herbert Diess “ يخضع نموذج أعمالنا في عالم السيارات الجديد لتغيير جذري حيث نعمل على تحويل فولكس فاجن من شركة تصنيع سيارات تقليدية إلى مجموعة متكاملة رأسياً مع مجموعات علامات تجارية قوية ومنصات تقنية رائدة على مستوى العالم”.

وكشف أيضًا “سيكون فولفسبورج، المقر الرئيسي لمجموعتنا، محوريًا في التحول لأنه لا يمكننا حماية مكانتنا القوية على المدى الطويل إلا إذا نجح فولفسبورج”.

و تتوقع فولكس واجن أن تصبح 25% من مبيعاتها من السيارات كهربائية بحلول عام 2026، وأن ترتفع النسبة في السنوات التالية مع إدخال المزيد من السيارات الكهربائية.