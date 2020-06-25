فيتش تصنف قطر عند «-AA» ، مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لقطر عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال تقرير للوكالة أن التصنيف يعكس الوضع القوي للأصول السيادية لقطر، ومرونة الهيكلية المالية في الاستجابة للحد من التأثيرات المالية لوباء فيروس كورونا المستجد.

وتوقعت الوكالة انكماش القطاع غير النفطي العام الجاري بنسبة 5%، وانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8% بسبب اغلاق الاقتصاد استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي لمكافحة لفيروس كورونا.

وتوقع التقرير أن ينخفض الدين الحكومي قياسا بالناتج المحلي الإجمالي إلى 59% بحلول عام 2021 ، استنادا الى عزم الحكومة سداد ديون بقيمة 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2020.