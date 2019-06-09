فيديو: أول سيارة أجرة طائرة تحلّق في سماء دبي قريباً

تسعى دبي لتحويل نفسها إلى مدينة خضراء للمستقبل، وفي إطار هذه المهمة تعمل على تغيير كل شيء في المدينة ليتناسب مع هذا الهدف.

وأعلنت السلطات أن Volocopter، أول سيارة أجرة طائرة في العالم، ربما تأتي إلى السماء في وقت أقرب مما يعتقد الكثيرون.

ويتوقع المسؤولون من مهرجان Greentech الألماني أن يتم تسويق Volocopter في أماكن مثل دبي وسنغافورة وألمانيا بحلول نهاية العام المقبل.

Volocopter أول طائرة عمودية تقلع وتهبط. وتم تصميم هذه السيارة لنقل شخصين في البداية، بحسب غلف توداي.

وتتميز سيارة الأجرة ذاتية الحكم بمجموعة متنوعة من الميزات الفريدة التي تبرزها أعلى معايير الأمان والسلامة، والتكرار المتعدد في جميع المكونات الحيوية مثل المراوح والمحركات ومصدر الطاقة والإلكترونيات وأدوات التحكم في الطيران.

وهي مزودة أيضًا بمظلة طوارئ كاملة، وتسعة أنظمة مستقلة للبطارية، ونظام سريع التغير في البطارية ونظام توصيل، ووقت شحن سريع للبطارية مدته 40 دقيقة.

وتتميز سيارة الأجرة المحمولة جواً بتصميمات داخلية فاخرة ومقاعد جلدية لشخصين، وهي صديقة للبيئة حيث تعمل بالكهرباء النظيفة، ولها ضوضاء منخفضة للغاية. ويبلغ الحد الأقصى لوقت الرحلة حوالي 30 دقيقة بسرعة تبلغ 50 كم / ساعة، ويبلغ الحد الأقصى للسرعة الجوية 100 كم / ساعة، ويبلغ ارتفاع التاكسي حوالي مترين ويبلغ قطر الحافة الدوار بما في ذلك المراوح حوالي سبعة أمتار.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) عن توقيع اتفاقية مع شركة VOLOCOPTER Ccompany الألمانية المتخصصة في تصنيع المركبات الجوية المستقلة، لإطلاق أول مركبة قادرة على حمل راكبين. وبدأت العملية التجريبية لهذه التاكسي في عام 2017.

وتعكس هذه الخطوة استراتيجية التنقل الذكية ذاتية الحكم في دبي التي تسعى إلى تحويل ربع رحلات التنقل الإجمالية في دبي إلى نقل مستقل بحلول عام 2030. والهدف الآخر هو تعزيز التكامل بين وسائط النقل الجماعي وسعادة الناس من خلال توفير وسيلة انتقال سلسة وسريعة ومبتكرة.