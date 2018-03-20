شاهد: فيديو جديد يستعرض لنا مقارنة بين كاميرا +Galaxy S9 و iPhone X

كاميرا +Galaxy S9 و iPhone X

بعدما قامت بالإعلان عنهما بشكل رسمي في أواخر الشهر الماضي بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2018 الذي أقيم بمدينة برشلونة الإسبانية، أصبح الهاتفان Galaxy S9 و +Galaxy S9 متاحين الآن للشراء في العديد من البلدان حول العالم.

وبالنسبة للهاتف +Galaxy S9، فهو يأتي مع كاميرا جديدة من سامسونج سجلت أعلى معدل في اختبارات DxOMark.

وسجل الهاتف +Galaxy S9 نحو 99 نقطة في اختبارات DxOMark، في حين سجل الهاتف iPhone X التابع لشركة آبل نحو 97 نقطة في نفس الاختبارات. وقام موقع MacRumors الآن بنشر مقطع فيديو على اليوتيوب يستعرض فيه مقارنته للكاميرات الخاصة بكل من +Galaxy S9 و iPhone X.

من دون أدنى شك، يضم كلا الهاتفين كاميرات رائعة تضم مجموعة من الميزات المصممة لالتقاط صور ومقاطع فيديو مميزة. ومع ذلك، يبدو أن الهاتف +Galaxy S9 من شركة سامسونج يتفوق على الهاتف iPhone X من آبل بفضل كاميرته الخلفية المزدوجة التي تقدم أداء رائع جدًا في بعض الحالات. هذا من شأنه أن يفسر لماذا تم تصنيف كاميرا +Galaxy S9 على أنها الأفضل في سوق كاميرات الهواتف الذكية من قبل فريق DxOMark، بحسب موقع إلكتروني. (سنيار)







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