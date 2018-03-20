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شاهد: فيديو جديد يستعرض لنا مقارنة بين كاميرا +Galaxy S9 و iPhone X

شاهد: فيديو جديد يستعرض لنا مقارنة بين كاميرا +Galaxy S9 و iPhone X
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