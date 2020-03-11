فيروس كورونا قد يكبد قطاع رحلات الأعمال خسائر تصل إلى820 مليار دولار

قال الاتحاد العالمي لرحلات الأعمال إن القطاع يتوقع أن يفقد إيرادات بنحو 820 مليار دولار، نصفها من الصين، مع تقليص الشركات خطط السفر في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وأمس، الثلاثاء، أظهر مسح أجراه الاتحاد أن رحلات العمل لآسيا كانت المتضرر الأكبر، حيث أعلنت ثلاث شركات على الأقل من كل أربع إلغاء جميع أو معظم رحلات العمل إلى الصين وهونغ كونغ وتايوان وبلدان أخرى في آسيا والمحيط الهادي.

وتزيد أحدث توقعات الاتحاد كثيراً عن تقديرات فبراير/ شباط التي كانت تقدر بخسارة تبلغ 560 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تخسر الصين، التي شهدت تراجعا بنسبة 95% لرحلات العمل منذ تفشي الفيروس، 404.1 مليارات دولار من إيرادات هذه الرحلات، تليها أوروبا بخسارة 190.5 مليار دولار.

وقال الاتحاد إن إيرادات قطاعي الطيران والضيافة، وهما عادة أكبر المستفيدين من إنفاق الشركات، تضررت كثيراً مع استمرار انتشار الفيروس.

وقال محللون في بنك "سيتي غروب"، في تقرير لوكالة "رويترز"، إنّ أرباح الشركات العالمية الكبرى قد تنخفض 10%، هذا العام، مع تنامي المخاوف حيال تباطؤ اقتصادي عقب نشوب حرب أسعار بين منتجين رئيسيين للنفط هما السعودية وروسيا.

دعم أوروبي للشركات

وقالت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إن المفوضية ستنشئ صندوقاً استثمارياً للاتحاد بقيمة 25 مليار يورو (28 مليار دولار)، للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

ومتحدثة بعد مؤتمر طارئ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لزعماء الاتحاد، قالت ديرلاين إن صندوق الاستثمار سيبدأ بتمويل قدره 7.5 مليارات يورو وسيساعد القطاعات الضعيفة بالاقتصاد.

وأوضحت أن "هذه الأداة الاستثمارية ستصل سريعا إلى 25 مليار يورو. لتحقيق هذا سأقترح على المجلس الأوروبي والبرلمان هذا الأسبوع الإفراج عن سيولة استثمارية بقيمة 7.5 مليارات يورو".

وقالت إنّه من المنتظر أن تبدأ الأموال بالتدفق في الأسابيع المقبلة، مضيفة أنّ الأموال سيجري تمريرها إلى أنظمة الرعاية الصحية والشركات الصغيرة وسوق العمل.