فيروس كورونا يشل الاقتصاد العالمي

انتشر في الآونة الأخيرة فيروس كورونا الذي يهدد الصين والعالم بأجمعه. بدأ الفيروس بالانتشار في منتصف ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان بوسط الصين، حيثُ حدد في مجموعةٍ من الأشخاص المُصابين بالتهابٍ رئوي (ذات الرئة) مجهول السبب، وارتبط أساسًا بالأفراد الذين يعملون في سوق هوانان للمأكولات البحرية، والذي تُباع فيه أيضًا الحيوانات الحية.



ينتشر الفيروس بين البشر مباشرة، ومعدل انتقاله قد ارتفع في منتصف يناير 2020. كذلك صرحت عدة بلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ عن ظهور إصابات في أراضيها .

وتتراوح فترة الحضانة للفيروس ما بين يومين و 14 يومًا، وهناك أدلة مبدئية على أنه قد يكون معديًا قبل ظهور الأعراض.

التسلسل الزمني لظهور الفيروس:

1. ظهور الحالات المشتبه بها في 31 ديسمبر 2019 مع ظهور الأعراض الأولى قبل ثلاثة أسابيع بقليل في 8 ديسمبر 2019.

2. في 1 كانون الثاني/يناير: تم إغلاق السوق وعزل الأشخاص الذين يعانون من الأعراض كذلك تم فحص أكثر من 700 شخص، بما في ذلك أكثر من 400 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، والذين كانوا على اتصالٍ وثيق مع الحالات المشتبه بها.

3. في 9 كانون الثاني/يناير: حدثت الوفاة الأولى.

4. 20 كانون الثاني/يناير: حث رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ على بذلٍ جهود حاسمةٍ وفعالة لمنع ومكافحة الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

5. 22 كانون الثاني/يناير: حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي الوباء بشكل واسع ووفاة 17 شخص.

6. 23 كانون الثاني/يناير: أغلقت الصين مدينة تحتوي على 11 مليون نسمة بعد أن بلغ عدد الإصابات أكثر من 600 حالة، كذلك فرض الحجر الصحي على مدينة ثانية، لتعزل بذلك ما مجموعه أكثر من 18 مليون مواطن في المدينتين.

7. 24 كانون الثاني/يناير: ارتفاع عدد الضحايا في الصين إلى 41 حالة وفاة، واصابة أكثر من 1106.

8. 25 كانون الثاني/يناير: ارتفع عدد الضحايا في الصين إلى 55 شخص.

وبقية الإصابات في الدول 28 المؤكدة:

أستراليا - 4 حالات ، اليابان - 3 حالات ، كوريا الجنوبية - حالتين ، فيتنام - حالتين ، ماليزيا - 4 حالات ثلاثة منها ارتبطوا بأول إصابة. ، سنغافورة - 3 حالات ، تايلند - 5 حالات ، نيبال - حالة واحدة. ، فرنسا - 3 حالات ، الولايات المتحدة - حالتين.

وكذلك في نفس اليوم أمرت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الموظفين الأمريكيين في قنصلية الولايات المتحدة في ووهان بمغادرة المدينة مع توسيع نطاق الحظر المفروض على وسط الصين.

كذلك قامت مدينة ووهان بتشديد قيودها بشكل أكبر يوم السبت بفرض حظر على حركة السيارات في وسط المدينة بدأً من منتصف الليل.

وتم نشر إشعار يوم السبت على موقع وكالة الجمارك بالمدينة قال إنه أسست قنوات جديدة لضمان ادخال التبرعات على الفور.

و أعلنت رئيسة هونج كونج، كاري لام أيضًا حالة الطوارئ الصحية في المدينة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي و أمرت بإغلاق المدارس حتى منتصف شهر فبراير، وعلقت الرحلات الجوية وخدمات الطيران إلى ووهان.



9. 26 كانون الثاني/يناير:

1.رئيس الوزراء الياباني يخطط لمساعدة جميع المواطنين اليابانيين الذين يرغبون في العودة إلى اليابان من ووهان بإرسال رحلات مستأجرة.

2. تايوان أعلنت مؤقتًا وقف طلبات التأشيرة لجميع الرعايا الصينيين، وتحظر دخول الرعايا الصينيين من مقاطعة هوبي.

3. بكين تؤجل بدء الفصل الربيعي لجميع المدارس في المدينة، بما في ذلك المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات.

4. وصول عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى خمس حالات.

5. الصين تقرر تمديد عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر أسبوعًا والتي كان من المفترض أن تستمر حتى 30 يناير، لتمتد حتى 2 فبراير.

6. الاتحاد الدولي للتنس نقل حدث التأهل الإقليمي لكأس الاتحاد الفيدرالي في فبراير من دونغقوان، الصين، إلى نور سلطان، كازاخستان.

7. سيدنى أصبحت مكان مدينة نانجينغ الصينية كمضيفة لبطولة التصفيات الأوليمبية للسيدات.

ديزني لاند هونج كونج تغلق أبوابها حتى إشعار آخر بعد يوم من تصنيف سلطات المدينة للأزمة على أنها حالة طارئة.

8. إلغاء ماراثون هونج كونج، الذي كان من المقرر عقده يوم السبت 8 فبراير.

9. تم تشخيص 4 إصابات في اليابان لدى أحد سكان ووهان في عقد الأربعين من عمرهِ والذي كان يزور اليابان لقضاء عطلة.

10. 27 كانون الثاني/يناير:

1. تم تسجيل أول حالة وفاة في بكين لمصاب بفيروس كورونا.

2. وصول عدد حالات الوفيات في الصين إلى 106 حيث أعلنت مقاطعة هوبى التي تضررت بشدة عن 24 حالة وفاة جديدة.

3. تسجيل الإصابة الرابعة للفيروس في كوريا الجنوبية

4. منغوليا تعلن إغلاق حدودها مع الصين وتغلق مدارسها.

5. تراجع أسعار النفط والأسهم الآسيوية وسط مخاوف الفيروس التي تطارد الأسواق المالية

6. الإعلان عن أول وفاة في مقاطعة هاينان الصينية.

7. أستراليا تؤكد الحالة الخامسة من الإصابة بفيروس كورونا

8. كمبوديا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

9. ألمانيا تسجل أول إصابة لفيروس كورونا

10. سريلانكا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا لسيدة صينية تبلغ عقد الأربعين من العمر، وصلت في 19 يناير كسائحة وظهر عليها أعراض تعب يوم 25 يناير.



28 كانون الثاني/يناير:

1. عدد الإصابات المؤكدة حول العالم ترتفع إلى 6057 اصابة وعدد الوفيات (محصورة في الصين) إلى 132 وفاة.

2. بغداد ترسل طائرة خاصة إلى ووهان مجهزة بطاقم طبي متخصص إجلاء الرعايا العراقيين إلى بغداد مباشرةً خشية إصابتهم بفيروس كورونا الذي انتشر هناك. مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في رعاياها

29 كانون الثاني/يناير:

1. عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 7783 إصابة حول العالم معظمها في الصين. و الوفيات ارتفعت إلى 170 وفاة. وتوزعت الإصابات حول العالم، خارج الصين.

إلى هذا اليوم انحصرت الوفيات على الصين. وكان أعلى إجمالي عدد للوفيات منذ بداية الانتشار في خوبي، حيث وصل العدد إلى 162 حالة وفاة. تلتها خنان بوفاتاين، ووفاة واحدة في كل من سيتشوان، وبكين، وشانغهاي، وخبي، وهاينان، وهيلونغجيانغ.



30 كانون الثاني/يناير:

1. ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 213 حالة وفاة، وبلغت عدد الإصابات 9821 شخصا معظمهم في الصين

2. منظمة الصحة العالمية تعلن أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

1 شباط /فبراير:

1.ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 259 حالة وفاة، وبلغت عدد الإصابات 12022 شخصا معظمهم في الصين

2. الكابتن كارول الربضي تهبط فجرا في عمان بالرحلة RJ6101 و التي تم إرسالها إلى ووهان لإعادة الأردنيين العالقين، حيث غادرت بطائرة دريملاينر من عمان إلى بانكوك، و من ثم إلى ووهان حيث أقلت 71 طالباً أردنياً وعربياً ويشمل ذلك سيدة تونسية مع طفليها ومن ثم عادت إلى مطار الملكة علياء الدولي.

3. تم الإعلان عن أول وفاة بالفيروس خارج الصين في مستشفى بمانيلا في الفلبين. وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 304 حالة وفاة نهاية اليوم، وبلغت عدد الإصابات 14308 شخصا معظمهم في الصين

2 شباط /فبراير:

بلغ عدد الوفيات 361 حالة وفاة في العالم، وبلغ عدد الاصابات 16,768 إصابة.



4 شباط /فبراير:

تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس في إقليم هوبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير/ شباط، وسجلت 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم وحده 13522 حالة. ووصل العدد الإجمالي للمصابين في جميع العالم حوالي 20656

5 شباط /فبراير:

عدد الوفيات يصل إلى 492 حالة وفاة، كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اكتشاف 3694 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الخامس من شباط (فبراير) مما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 28018 شخصا.

6 شباط /فبراير:

ارتفاع عدد الوفيات إلى 565 حالة وفاة، ووصل العدد الكلي للإصابات إلى 28354 شخص

8 شباط /فبراير:

وصل عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 725 حالة وفاة بانتهاء يوم الجمعة، بزيادة 86 حالة عن اليوم السابق، وكانت هناك حوالي 3399 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الجمعة ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن إلى 31774 مصابا.

9 شباط /فبراير:

وصول عدد الوفيات إلى حوالي 813 حالة وفاة بانتهاء يوم السبت، ووصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن إلى 37,567 حالة.

10 شباط/ فبراير:

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 9 حالات.



أهم الإجراءات التي اتخذتها الصين في مواجهة فيروس كورونا :

قامت الحكومة الصينية في 29 يناير في افتتاح مستشفى متخصص لعلاج الفيروس وذلك بعد تعهدها ( يوم الجمعة 24 يناير) بأنها ستبني مستشفى بسعة 1000 سرير في غضون 10 أيام.

حيث قضى حوالي 500 عامل ومتطوع 48 ساعة لتجهيز المبنى الفارغ بخدمات الكهرباء، التكيف، المياه، و الإنترنت. وهو الانجاز الذي يعيد وباء السارس عام 2003 إلى الذاكرة، حيث بنت بكين مستشفى بنفس السرعة.

شركات صينية تطلب من موظفيها العمل من المنازل حتى تبطئ من سرعة انتشار فيروس كورونا المميت.

وكذلك قامت بعض الشركات بمنح إجازات طويلة الأمد للعاملين، كما تنصح الموظفين العائدين من المناطق المصابة بالفيروس بالبقاء بعيدا عن العمل. وجاءت هذه الخطوات عقب تمديد الحكومة الصينية إجازة السنة الصينية القمرية الجديدة ثلاثة أيام حتى يوم الأحد.

قامت الصين بتخصيص 170 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا.



الأضرار الاقتصادية التي لحقت في الصين بعد انتشار الفيروس:

1. ثلث الاقتصاد الصيني مهدد بسبب فيروس كورونا:

سيطر فيروس كورونا على المحركات الرئيسية للاقتصاد الصيني حيث أصيبت بالشلل، فالمصانع مغلقة والاستهلاك شبه متوقف، ما قد يؤدي إلى تدهور النمو الهش أصلاً في هذا العملاق الآسيوي ويدفع بكين إلى تعزيز تدابير تحفيز الاقتصاد.

2. شركات طيران تقوم بتعليق رحلاتها إلى الصين :

1. شركات الطيران "أزور أير" و"أي فلاي" و"نوردويند"

2- شركة الطيران "أورال" أوقفت برنامج رحلات التشارتر (غير الرسمية)

3- مصر للطيران

4- الخطوط الألمانية "لوفتهانزا"

5- فيتنام علقت الرحلات الجوية مع مدينة ووهان، بؤرة فيروس "كورونا"

6- الخطوط الإندونيسية "ليون أير"

7- الخطوط الجوية البريطانية

8- شركة الطيران "فين أير"

9- الخطوط الفرنسية

10 - كازاخستان وجورجيا علقتا رحلاتهما إلى الصين حتى 29 مارس

11- الخطوط الجوية الكينية

12- الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها إلى مدن بكين وشنغهاي، وقوانغتشو، وشيان الصينية حتى 9 فبراير المقبل

13- الخطوط الجوية الأوكرانية

14- الخطوط الجوية "رواندا أير"

أهم الشركات العالمية التي أوقفت أعمالها في الصين:

ألفابت: غادرت الشركة الأم لمحرك البحث العملاق غوغل الصين ، وطلبت من موظفيها الخروج من الصين.

شركة ستاربكس للقهوة : أغلقت الشركة ما لا يقل عن 4,300 فرع لها ،و تعتبر الصين ثاني أكبر سوق لها في العالم.

شركة آبل للتكنولوجيا : قامت بتقليص ساعات العمل في الصين، مع عزمها على إغلاق جميع متاجرها الفعلية البالغ عددها 42 ومكاتب الشركات ومراكز الاتصال في الصين حتى نهاية الأسبوع المقبل.

إغلاق شركات ملابس شهيرة بينها غاب، وأولد نيفي.

قامت أيضًا العديد من الفنادق الكبرى مثل “Hilton”، “Resorts” و”Marriott”، والمطاعم ومحال الوجبات السريعة كـ “KFC” و”Pizza Hut” بالانضمام لحملة الإجراءات الوقائية وإغلاق فروعها أو تعليق أعمالها.

أيكيا: قامت الشركة بإغلاق 30 فرع لها بشكل مؤقت خوفًا على “صحة العاملين والعملاء” .

ومن أهم شركات السيارات التي أوقفت الإنتاج داخل الصين:

بعد تفشي فيروس كورونا في الصين عاشت شركات السيارات العالمية جو من الإرباك ، مما دفع بعضها إلى إغلاق مصانعها في الصين وإيقاف خطوط إنتاج في الخارج، وسط غموض حول مستقبل الإنتاج ومن أهم هذه الشركات "تسلا" الأميركية و"هوندا" و"نيسان" و"تويوتا" اليابانية و"هيونداي" و"كيا" الكوريتين الجنوبيتين، و" بي أس إيه" الفرنسية التي تنتج علامتي بيجو وسيتروين، وفولكسفاغن الألمانية و"بي إم دبليو" الألمانيتين، وفولفو السويدية، وفيات ـ كرايسلر الإيطالية، وفورد متعددة الجنسيات، وجنرال موتورز الأميركية.

ولم تقتصر أضرار الشركات على عمليات الإنتاج داخل الصين وإنما تجاوزت الحدود لتصل إلى المصانع في بلدانها.

ومع كل هذه الإجراءات والحظر من جميع الدول والشركات إلى أين ستصل الصين في اقتصادها في حال لم تسيطر على وباء كورونا.