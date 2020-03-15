فيروس كورونا يواصل ضرب الأسواق الإماراتية والمصرية

انهارت بورصات مصر، ودبي وأبوظبي في الإمارات، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، متأثرة بعمليات بيع واسعة من جانب المستثمرين، في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد وتهاوي قطاعات اقتصادية حيوية.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 8.5 في المائة، كما تراجع مؤشر " إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 5 في المائة، ما دعا إدارة البورصة إلى وقف التداول لمدة نصف ساعة بعد تجاوز الهبوط النسبة المسموح بها.

وخسرت الأسهم المدرجة في السوق أكثر من 31 مليار جنيه (1.97 مليار دولار) في الدقائق الأولى من بداية التعاملات، بعد أن هبط رأس المال السوقي إلى 568.42 مليار جنيه.

ويتصاعد هلع المستثمرين من تداعيات فيروس كورونا الذي يلقي بظلال قاتمة على قطاعات حيوية مدرة للنقد الأجنبي في مصر، على رأسها السياحة وقناة السويس والتصدير، الأمر الذي يهدد بتراجع معدلات النمو وسيطرة الانكماش على القطاع الخاص.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس واسع الانتشار إلى 110 حالات، وعلى إثر ذلك تقرر تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم.



وفي الإمارات، انجرفت الأسهم إلى موجة جديدة من الانهيار، ليهوي المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي بنسبة 11.2 في المائة، ودبي 10.29 في المائة متأثرة بتداعيات كورونا وتهاوي أسعار النفط التي تدخل دول الخليج العربي في حقبة جديدة من العجز المالي والاتجاه نحو المزيد من الاقتراض.

وكانت الأسهم الإماراتية قد تكبدت خسائر فادحة تقدر بنحو 178.6 مليار درهم (48.6 مليار دولار) منذ بداية العام الجاري 2020. وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن إغلاق قاعة التداول في المبنى الرئيسي حتى إشعار آخر.

وقالت البورصة في بيان، إن الإغلاق يأتي تماشياً مع احتياطات وتعليمات منظمة الصحة العالمية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، معتبرا أن حركة التداول لن تتأثر بهذه الخطوة.

وعلى صعيد باقي الأسواق الخليجية، فقد تراجعت بشكل جماعي أيضا، حيث هبط المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.3 في المائة، والبحرين 4.3 في المائة، قطر 3.8 في المائة، الكويت 6.5 في المائة، عُمان 2.2 في المائة.