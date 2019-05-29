فيسبوك تحذف من جديد عشرات الحسابات والصفحات "المزيفة" في إيران

منشور 29 أيّار / مايو 2019 - 11:00
في كانون ثان/يناير ، حذفت فيسبوك 365 حسابا مزيفا ومئات الصفحات المزيفة مصدرها إيران
في كانون ثان/يناير ، حذفت فيسبوك 365 حسابا مزيفا ومئات الصفحات المزيفة مصدرها إيران
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أعلنت شركة فيسبوك  أنها حذفت مجددا عشرات الحسابات والمجموعات والصفحات المزيفة التي تستخدك لتضليل الرأي العام ومصدرها إيران

أعلنت شركة فيسبوك  أنها حذفت مجددا عشرات الحسابات والمجموعات والصفحات المزيفة التي تستخدك لتضليل الرأي العام ومصدرها إيران.

وذكرت الشركة العملاقة في بيان كتبه ناتانيل جليتشر ، مدير شؤون سياسة الأمن السيبراني، أنه تم حذف 51 حسابا مزيفا و 36 صفحة على فيسبوك وثلاثة حسابات على إنستجرام.

ويتعلق محتوى تلك الصفحات والحسابات بقضايا مثل الحركات الانفصالية الأمريكية والإسلام والأقليات العربية في إيران.
وفي كانون ثان/يناير ، حذفت فيسبوك 365 حسابا مزيفا ومئات الصفحات المزيفة مصدرها إيران.

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