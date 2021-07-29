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"فيسبوك" تضاعف أرباحها خلال الفصل الثاني

منشور 29 تمّوز / يوليو 2021 - 05:06
"فيسبوك" تضاعف أرباحها خلال الفصل الثاني
فرضت آبل مؤخرا على ناشري التطبيقات طلب إذن قبل جمع بيانات، مما يسبب مشكلة للشركات التي تعتمد طريقة عملها على الإعلانات المستهدفة بدقة بناء على أذواق المستهلكين وعاداتهم، مثل فيسبوك
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 أعلنت مجموعة فيسبوك في بيان الأربعاء أنها ضاعفت أرباحها في الفصل الثاني من العام بدفع من الإيرادات الكبيرة للإعلانات الرقمية، لكنّها توقّعت أن يشهد نموّها تباطؤاً في الأشهر المقبلة.

 أعلنت مجموعة فيسبوك في بيان الأربعاء أنها ضاعفت أرباحها في الفصل الثاني من العام بدفع من الإيرادات الكبيرة للإعلانات الرقمية، لكنّها توقّعت أن يشهد نموّها تباطؤاً في الأشهر المقبلة.

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وحذرت المجموعة الكاليفورنية أيضا من أن نموها "سيتباطأ قليلا" في النصف الثاني من العام الجاري لا سيما بسبب قواعد الإعلان الجديدة لمجموعة آبل، وخسر سهمها بين 3 و4 بالمئة بعد إغلاق بورصة وول ستريت.

وبحسب "الفرنسية" أوضحت المنصة أن "النمو في أرباح الإعلانات في الربع الثاني غذته زيادة نسبتها 47 بالمئة في متوسط سعر الإعلان وزيادة بنسبة 6 بالمئة في عدد الإعلانات التي بثت".

وأكدت أن هذا الاتجاه سيستمر لبقية العام لكن فيسبوك تتوقع تباطؤا مرتبطا خصوصا ب"تغييرات تنظيمية وتقنية".

وفرضت آبل مؤخرا على ناشري التطبيقات طلب إذن قبل جمع بيانات، مما يسبب مشكلة للشركات التي تعتمد طريقة

عملها على الإعلانات المستهدفة بدقة بناء على أذواق المستهلكين وعاداتهم، مثل فيسبوك.

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وقالت المجموعة "نعتقد أن تحديثات (نظام تشغيل الهاتف المحمول لآبل) +آي او اس+ سيكون لها تأثير أوضح في الربع الثالث" من العام الجاري.

وفي 30 يونيو كان حوالى 3,5 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم يتابعون بشكل دائم واحدة على الأقل من الشبكات

وتطبيقات المراسلات الأربعة للمجموعة - ميسنجر وواتساب وانستغرام وفيسبوك.
ويشكل ذلك زيادة نسبتها 12 بالمئة عن العام الماضي مع تجدد الاهتمام بهذه التطبيقات بسبب القيود الصحية.

كلمات دالة:فيسبوك

Via SyndiGate.info


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