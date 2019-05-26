فيسبوك تعتزم إطلاق عملتها الرقمية “GlobalCoin” في بداية 2020

تقترب فيسبوك من إطلاق عملتها الرقمية المشفرة المبنية على تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) مع بداية العام القادم 2020 في العديد من الأسوق في نفس الوقت، وستحمل اسم “GlobalCoin” بحسب مصادر هيئة الإذاعة التلفزيون البريطانية BBC.

وذكرت BBC أن الشبكة الاجتماعية الأمريكية تريد إطلاق عملتها في الربع الأول من 2020 بعد أن يبدأ اختبارها مع نهاية العام الحالي، حيث سيتم الوقوف على إمكانيات استخدامها واستكشاف فيما إذا كانت تحتاج لأي تحسينات قبل الإطلاق.

ورغم أن تقرير “بي بي سي” لا يكشف عن الكثير من التفاصيل الإضافية حول المشروع، إلا أنه تحدث عن مقابلة بين زوكيربيرغ مؤسس فيسبوك ومحافظ بنك إنجلترا مارك كيرني لمناقشة إمكانية دعم وإطلاق العملة الجديدة.

تسعى فيسبوك إلى توفير طريقة للتعاملات المالية للمستخدمين حول العالم دون الحاجة لنقل العملات أو استخدام البنوك، لذلك تريد توفير طريقة لتبادل الأموال بشكل مختلف كما يحصل مع أغلب العملات الرقمية لكن هذه المرة مع طابع رسمي في العديد من دول العالم.