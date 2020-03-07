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"فيسبوك" تغلق مكاتبها في لندن حتى يوم الاثنين بسبب "كورونا"

منشور 07 آذار / مارس 2020 - 04:07
"فيسبوك" تغلق مكاتبها في لندن حتى يوم الاثنين بسبب "كورونا"
نصحت فيسبوك أيضا موظفيها الذين مقرهم في المنطقة المنكوبة بمكتبها بسنغافورة العمل من منازلهم حتى 13 مارس
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قالت شركة فيسبوك يوم الجمعة إنها ستغلق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الاثنين بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا

قالت شركة فيسبوك يوم الجمعة إنها ستغلق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الاثنين بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا.

وأضافت الشركة في بيان "زار موظف مقره في مكتبنا بسنغافورة وتم تشخيص إصابته بكوفيد-19 مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير 2020.

"ومن ثم سنغلق مكاتبنا في لندن حتى يوم الاثنين لإجراء عملية تطهير كاملة وسيعمل الموظفون من منازلهم حتى ذلك الوقت".

ونصحت فيسبوك أيضا موظفيها الذين مقرهم في المنطقة المنكوبة بمكتبها بسنغافورة العمل من منازلهم حتى 13 مارس . وقالت إنها أغلقت على الفور المنطقة لتطهيرها بشكل كامل.

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Via SyndiGate.info


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