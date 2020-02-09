حساب فيسبوك الرسمي على تويتر يتعرض للاختراق

يبدو أنه قد تم اختراق حسابات Facebook و Messenger الرسمية على “تويتر”.

تم الاستيلاء على الحسابات لفترة قصيرة من قبل مجموعة القرصنة OurMine، وهي مجموعة معروفة باختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي البارزة.

يبدو أن المخترقين تمكنوا من الحصول على العديد من التغريدات شبه المتماثلة التي عزت عمليات الاستيلاء على الحساب إلى OurMine.

ونشر الحسابان الرسميان لموقع فيسبوك وتطبيق ماسنجر على تويتر رسالة مشفرة: “مرحبا، نحن مجموعة أور ماين (OurMine)، حسنا، حتى فيسبوك قابلة للاختراق، لكن على الأقل أمنهم أفضل من تويتر”.

وفي رسالة أخرى تم حذفها أيضا، قام المتسللون بوضع علامة gossip vlogger Keemstar.

وأكدت شركة تويتر -أمس الجمعة- اختراق الحسابين الرسميين لموقع فيسبوك العملاق للتواصل الاجتماعي وتطبيق ماسنجر التابع له.

وقال متحدث باسم تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الحسابين تعرضا للاختراق من خلال منصة ثالثة لفترة قصيرة، “لكن قمنا بتأمينهما واستعادة الوصول إليهما”.

وأضاف “فور علمنا بهذه المسألة أغلقنا الحسابين المخترقين ونعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتهما”.

وتعرف OurMine باختراق حسابات وسائل الاعلام الاجتماعية رفيعة المستوى، وسبق أن استولت المجموعة على حسابات Twitter الخاصة بنجوم WWE و HBO.