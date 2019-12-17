فيسبوك تفرض ضريبة جديدة على الإعلانات في الإمارات

أعلنت Facebook فرض ضريبة جديدة على إحدى خدماتها في الإمارات هذا الأسبوع.

وفي إشعار تم إصداره للمستخدمين في الإمارات، قالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إنها ستطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع الإعلانات في الإمارات، بحسب خليج تايمز.

وقالت فيسوبك في إشعارها: “نظرًا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الإمارات، يُطلب من Facebook الآن فرض ضريبة القيمة المضافة على بيع الإعلانات في الإمارات.

وسيتم فرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) على جميع المعلنين الذين لم يقدموا رقم التسجيل الضريبي بنسبة 5% على الخدمات الإعلانية”.

إذا لم تقم بتقديم الرقم الضريبي، فإليك كيفية تحديث حسابك وفقاً لإشعار فيسبوك:

– انتقل إلى إعدادات الحساب

– أضف أو أكد حالتك

– أضف رقم التسجيل الضريبي المكون من 15 رقمًا

وأضافت فيسبوك: “من المهم أن تقدم رقم تسجيل ضريبي ساري المفعول. نحن ملزمون قانونًا بالتحقق من هذا الرقم لدى هيئة الضرائب في الإمارات. سيتم تجاهل أرقام التسجيل الضريبي غير الصالحة، ونتيجة لذلك، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على شراء الإعلانات”.