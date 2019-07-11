فيسبوك ليس لها خطط لتقديم “Calibra” في الهند

صرح متحدث باسم Facebook لـ The Economic Times، بأن الشركة “ليس لديها خطط لتقديم Calibra في الهند” بسبب “القيود المحلية داخل البلاد والتي جعلت إطلاق Calibra غير ممكن في هذا الوقت”.

ولا تنظر الهند بشكل إيجابي إلى العملات المشفرة، حيث حظرت البنوك من استخدامها في عام 2018، وتبحث حاليا في قانون يحظر تماما استخدام العملة المشفرة في البلاد.

نظرا لكونها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وواحدة من أكبر أسواق Facebook، فإن الهند لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى الشركة، خاصة عندما يتعلق الأمر بعملتها المشفرة، والتي يمكن استخدامها للتحويلات المالية.

ومع ذلك، تقول The Economic Times أن المدفوعات (غير المبنية على التشفير) من خلال WhatsApp، التي يملكها Facebook، يتم اختبارها حاليا في الهند.

Libra هي عملة تشفير سيتم إطلاقها على Libra blockchain، والتي يسيطر عليها اتحاد من المنظمات التي تتخذ من سويسرا مقرا لها والتي تضم Facebook و Mastercard و PayPal و eBay و Coinbase وغيرها.

Calibra، من ناحية أخرى، هو اسم المحفظة التي سيتم إنشاؤها والمحافظة عليها من قبل شركة تابعة على Facebook.

وتعتبر كل من Libra و Calibra في مراحل اختبار، مع إطلاق كامل متوقع في عام 2020.