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"فيسبوك" يتيح الدفع وتحويل الأموال عبر "واتساب" في البرازيل

منشور 16 حزيران / يونيو 2020 - 09:22
"فيسبوك" يتيح الدفع وتحويل الأموال عبر "واتساب" في البرازيل
يعتزم "فيسبوك" جعل هذه الخدمة متاحة تدريجا على مجموعة تطبيقاته الأخرى بما فيها "إنستغرام" على أن تشمل بلدانا أخرى
أبرز العناوين
أطلق "فيسبوك" خدمة الدفع الخاصة به على تطبيق "واتساب" في البرازيل بهدف السماح للمستخدمين بالدفع مقابل المشتريات أو تحويل الأموال إلى الأقارب بسهولة.

أطلق "فيسبوك" خدمة الدفع الخاصة به على تطبيق "واتساب" في البرازيل بهدف السماح للمستخدمين بالدفع مقابل المشتريات أو تحويل الأموال إلى الأقارب بسهولة. وأطلق الموقع محفظة "باي فيسبوك" على تطبيق "واتساب" للمراسلة في نوفمبر في أمريكا.

وبحسب "ا ف ب" هذه المرة الأولى التي يمكن فيها استخدام "واتساب" للدفع للشركات أو تحويل أموال للأفراد ضمن قائمة الأسماء في التطبيق. وسيتوجب على المستخدمين امتلاك بطاقات فيزاكارد أو ماستركارد صادرة عن مصارف معينة. وسيكون هناك حاجة إلى إدخال رمز مؤلف من 6 أرقام أو تعريف رقمي للمصادقة على عملية الدفع.

ويتم التعامل مع هذه العمليات التي تحصل على "باي فيسبوك" من مجموعات شريكة مثل "باي بال" في أمريكا و"سييلو" في البرازيل. وأوضح "فيسبوك" "إن إرسال الأموال أو إجراء عملية شراء على "واتساب" مجانية. ستدفع الشركات عمولة مماثلة لتلك التي تدفع في معاملات بطاقات الائتمان".

ويعتزم "فيسبوك" جعل هذه الخدمة متاحة تدريجا على مجموعة تطبيقاته الأخرى بما فيها "إنستغرام" على أن تشمل بلدانا أخرى.

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Via SyndiGate.info


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