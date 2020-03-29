"فيسبوك" يطلق مركز لمحاربة أخبار "كورونا" المضللة

أطلق تطبيق المحادثة الفورية مسنجر التابع لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك مركز معلومات لتوفير الإرشادات المفيدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان صادر عن تطبيق مسنجر فإن هدف المركز الجديد هو منع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة عن الفيروس عبر الإنترنت وتوفير موارد تساعد المستخدمين في التواصل مع أصدقائهم وأسرهم وزملائهم في العمل والمدارس والمعلمين والمجتمع المحيط بهم أثناء الالتزام بقرارات العزل الذاتي في المنازل.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن ستان تشودنوفيسكي نائب رئيس مسنجر القول في رسالة عبر الإنترنت إن هناك زيادة كبيرة في معدل استخدام تطبيق مسنجر خلال الفترة الأخيرة "عدد المشاركين في مجموعات محادثات الفيديو عبر مسنجر على مستوى العالم زاد بنسبة 70% والزمن الذي يقضيه المستخدمون في هذه المكالمات زاد بالمثل".

وبحسب شبكة فيسبوك سيقدم مركز معلومات كورونا على مسنجر معلومات وبيانات مفصلة من منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونسيف بهدف منع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة التي تأتي من مصادر غير موثوقة ولا معتمدة. كما سيتيح المركز للمستخدمين معرفة كيفية تجنب محاولات الاحتيال عبر الإنترنت استغلالا لحالة القلق التي تسيطر على العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد.