فيسبوك يعمل على نظارات ذكية عصرية بديلاً للهواتف المحمولة

أفادت التقارير أن “Facebook” تعمل على مشروع سري جدا، فقد ذكرت CNBC يوم الثلاثاء أن “Facebook” تعمل على النظارات الذكية، والتي تهدف لتحل محل الهواتف الذكية.

على ما يبدو، فقد دخلت الشركة في شراكة مع العلامة التجارية الشهيرة للنظارات “Luxottica Group SpA” المُصنعة لنظارات راي بان Ray-Ban.

وسبق لشركة “Luxottica Group SpA” أن جربت الشركة هذه التقنية، وشاركت في عام 2014 مع غوغل في تصميم وتطوير وتوزيع جهاز (Google Glass).

وتحمل النظارات اسم أوريون (Orion) داخليا، وهي مصممة لتحل محل الهواتف الذكية، بحيث تسمح للمستخدمين بإجراء المكالمات دون ربطهم بهاتف ذكي وإظهار المعلومات للمستخدمين عبر شاشة صغيرة تشبه شاشة نظارة غوغل.

ويتردد أن النظارات تتضمن كاميرا تسمح للمستخدم بإرسال بث مباشر إلى الأصدقاء والمتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستغرام.

تم تطوير المشروع في “Facebook Reality Labs” في ريدموند، واشنطن لعدة سنوات، وفقا لتقارير CNBC، ومن المقرر إطلاق النظارات في الفترة ما بين 2023-2025.