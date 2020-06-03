فيسبوك يوفر ميزة حذف المنشورات القديمة على دفعة واحدة

لسبب أو لآخر قد تضطر لحذف منشوراتك على فيسبوك ، الآن العملية مزعجة ومرهقة، لكن الشبكة الاجتماعية لديها طريقة أفضل بحيث يمكنك حذف مجموعة من المنشورات دفعة واحدة معاً بدون الحاجة لحذفها فردياً على الطريقة التقليدية.

ومن خلال ميزة إدارة النشاط Manage Activity يمكنك فرز المنشورات حسب تصنيفها أو تاريخها أو الأشخاص المشار إليهم فيها، وهناك خيار لتحديد المنشورات يدوياً أو جميعاً ومن ثم حذفها بلمسة واحدة.

وتوفر فيس بوك خاصية سلة المحذوفات التي تحتفظ بالمنشورات المحذوفة لمدة 30 يوم تكون خلال تلك الفترة غير مرئية للجميع وبعدها التخلص منها نهائياً. كالعادة وجود سلة المحذوفات ضروري لتلافي حالات الحذف بطريق الخطأ بحيث يمكن استعادة بعض المنشورات منها.

بكل الأحوال لا يتم حذف المنشورات وكأنها لم تكن، حتى بعد انتهاء فترة 30 يوم ضمن سلة المحذوفات، يتم نقلها إلى الأرشيف وتبقى غير متاحة للإطلاع عليها من قبل أي شخص آخر سواء من الأصدقاء أو العامة، لكن يمكنك أنت الاطلاع عليها فقط.

دائماً تحاول فيس بوك إتاحة الفرصة للمستخدمين من أجل التحكم الأوسع ببياناتهم. وفي العام الماضي أطلقت أداة Clear History التي تتيح للمستخدمين فصل بيانات تصفحهم للانترنت عن حساباهم على فيس بوك، لكن مع أن الأسم مضلل نوعاً ما، فهي لاتحذف أية بيانات، بل تلغي الرابط بين تصفحك وحسابك وذلك لمنع استهدافك بالاعلانات التي تبحث عن كلمات مفتاحية مرتبطة بها عبر محركات البحث.