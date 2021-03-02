في ألمانيا... 200 ألف شركة تخسر 700 مليون يورو يوميا جراء الإغلاق الثاني

تأثرت نحو 200 ألف شركة في قطاع التجارة الألماني بعواقب الإغلاق الثاني، حيث بلغت خسائر مبيعات الشركات 700 مليون يورو كل يوم، بينما في فترة ما قبل الأزمة في 2019، بلغت مبيعات قطاع البيع بالتجزئة في ألمانيا نحو 550 مليار يورو، ما يعادل سدس الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه.

وبحسب تقرير اتجاهات الاقتصاد الألماني، الصادر عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، واطلعت عليه "الاقتصادية"، فإن عدد العاملين في القطاع، دون احتساب العاملين في مبيعات السيارات، بلغ نحو 3.6 مليون شخص.

أما صناعة السياحة، التي كانت إيراداتها قبل الأزمة تصل إلى 300 مليار يورو سنويا، فكانت أكثر تضررا، حيث إنه في حين أن الطلبات عبر الإنترنت تعوض عن جزء من المبيعات في تجارة التجزئة، فإن الجزء الأكبر من قطاع السياحة توقف عن العمل بشكل شبه كلي.

وأظهر مؤشر إيفو لمناخ الأعمال أن الإغلاق الثاني تسبب في تدهور مناخ الاستهلاك في ألمانيا بشكل كبير، حيث أسهم في اتجاه ميول المستهلكين للادخار والتوفير بدلا من الشراء، إذ يحجم المستهلكون حاليا عن عمليات الشراء الكبيرة.

ولم يكن المزاج السائد بين المستهلكين الألمان بهذا السوء منذ فترة طويلة، إذ انخفض مقياس مناخ المستهلك، الذي حدده باحثو معهد أبحاث السوق GfK في نورمبرج لشهر شباط (فبراير) إلى 15.6 نقطة تحت الصفر، وهذا هو أدنى مستوى للمؤشر منذ حزيران (يونيو) 2020.

وقال رولف بوركل الخبير في المعهد: أدى إغلاق المطاعم وأجزاء كبيرة من تجارة التجزئة إلى تراجع الاستهلاك بالقدر نفسه، الذي حدث خلال الإغلاق الأول في ربيع العام الماضي.

وعلى وجه الخصوص، انخفضت رغبة المواطنين في القيام بعمليات شراء كبيرة مثل شراء الأثاث وأجهزة الكمبيوتر والسيارات بشكل كبير.

ومن ضمن أسباب انخفاض الرغبة في الاستهلاك والشراء خشية عديد من المواطنين فقدان وظائفهم لأن الإغلاق المطول زاد من احتمال حدوث موجة من حالات الإفلاس. بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للإغلاق، من المرجح أن يزداد عدد العمال والموظفين في برنامج الدوام المختصر، ما يؤثر أيضا في دخل الأسرة.

وأوضح باحثو المعهد، أنه بالإضافة إلى إغلاق الجزء الأكبر من قطاع البيع بالتجزئة والخوف من الانتشار المتزايد لفيروس كورونا المتحور، يمكن أن تكون عودة ضريبة القيمة المضافة إلى مستوى 19 في المائة منذ بداية العام سببا أيضا لانخفاض الميل للشراء. ووفقا للمعهد، يعتقد أربعة من كل خمسة مواطنين ألمان الآن أن جائحة كورونا تشكل تهديدا كبيرا على ألمانيا.

وفي سياق متصل، أظهر مسح أجراه معهد إيفو لـ2300 شركة تحسن مناخ الأعمال وسط المصدرين الألمان بمستوى أعلى مما كان عليه منذ نحو عامين ونصف، وذلك نظرا للتحسن المتوقع في اقتصاد الشركاء التجاريين الرئيسين لألمانيا مثل الولايات المتحدة والصين، حيث ارتفع مقياس توقعات التصدير للصناعة في شباط (فبراير) من 7.5 إلى 10.7 نقطة.

أما بالنسبة إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا لمجمل 2021، فتوقع صندوق النقد الدولي IMF أن الاقتصاد الألماني سيشهد تعافيا ملحوظا لهذا العام ككل، بحيث إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 3.5 في المائة.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الاتحادي أن ألمانيا صدرت سلعا وبضائع خلال 2020 بقيمة 1204.7 مليار يورو (نحو 1.204 تريليون يورو)، بينما استوردت بضائع بقيمة 1025.6 مليار يورو (نحو 1.025 تريليون يورو).

وبهذه الأرقام تكون الصادرات الألمانية سجلت تراجعا 9.3 في المائة مقارنة بـ2019 بينما تراجعت الواردات أيضا 7.1 في المائة مقارنة بـ2019.

إلى ذلك، أظهر تقرير وكالة العمل الاتحادية أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا قد ارتفع في شهر كانون الثاني (يناير) بنحو 193 ألف شخص ليصل مجموع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.901 مليون شخص.

ويمثل هذا العدد من العاطلين في شهر كانون الثاني (يناير) زيادة بنحو 475 ألف شخص عن الشهر نفسه من العام الماضي، وبهذه الزيادة في عدد العاطلين ارتفع معدل البطالة بنحو 0.4 نقطة ليصل إلى معدل 6.3 في المائة.

وفي جانب الوظائف الشاغرة، تم تسجيل 566 ألف وظيفة شاغرة بوكالة العمل الاتحادية خلال شهر كانون الثاني (يناير)، أي أقل بمقدار 102 ألف وظيفة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي هذا السياق، أظهرت دراسة حديثة أجراها معهد الدراسات الاقتصادية في جامعة ميونخ Ifo أن نحو ثلث الشركات في ألمانيا اضطرت إلى اللجوء إلى تسجيل موظفيها في برنامج العمل بدوام مختصر، حيث تقدمت 31 في المائة من الشركات في شهر كانون الثاني (يناير) بطلب للحصول على إعانات الأجور الحكومية في وكالة العمل، ما يسمى (برنامج العمل بدوام مختصر)، وبلغ عدد المسجلين في البرنامج في شهر كانون الثاني (يناير) 2.6 مليون شخص. وكانت هذه النسبة قد وصلت إلى 28 في المائة في شهر كانون الأول (ديسمبر)، الذي كان إجمالي عدد المسجلين في البرنامج خلاله قد وصل إلى 2.2 مليون شخص

وبحسب تقرير اتجاهات الاقتصاد الألماني، الصادر عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة (التي تعمل بوقود البنزين والبطاريات الكهربائية معا) ازدهارا كبيرا في ألمانيا خلال 2020، حيث بلغ عدد السيارات الكهربائية المبيعة خلال العام نحو 400 ألف سيارة (200469 سيارة بمحرك هجين و194163 سيارة بمحرك يعمل بالبطاريات الكهربائية).

وتمثل هذه الأرقام ارتفاعا كبيرا، مقارنة بأرقام مبيعات السيارات الكهربائية في 2019، حيث ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العاملة بمحركات هجينة في ألمانيا عام 2020 بنسبة 342 في المائة، مقارنة بمبيعاتها عام 2019، كما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العاملة ببطارية كهربائية 207 في المائة، مقارنة بمبيعات هذا النوع من السيارات الكهربائية في 2019.

وتعود هذه الطفرة في مبيعات السيارات الكهربائية إلى قرار ألمانيا والاتحاد الأوروبي بخصوص خفض انبعاثات الغازات العادمة الضارة بالبيئة، الذي أدى إلى إحداث تحول جوهري في صناعة السيارات والاتجاه إلى التخلي تماما عن محركات الاحتراق الداخلي العاملة بوقود البنزين والديزل، والاستعاضة عنها بالمحركات العاملة بالكهرباء، وتزايد هذا الاتجاه بعد تحديد عديد من الدول الأوروبية لمواعيد نهائية للسماح بإنتاج سيارات تعمل بوقود الديزل والبنزين.

وإلى جانب الوعي البيئي المتزايد في المجتمع الألماني أسهمت المكافآت، التي تقدمها الحكومة الألمانية والشركات المصنعة لمن يشترى سيارة كهربائية جديدة في إحداث هذه الطفرة في المبيعات، حيث ومع حزمة التحفيز الاقتصادي، التي أقرتها الحكومة الألمانية في الصيف، تدعم الحكومة شراء سيارة كهربائية بحتة بمبلغ 6000 يورو.

التبادل التجاري العربي الألماني في 2020

بلغت قيمة التبادل التجاري العربي الألماني خلال العام الماضي نحو 36.1 مليار يورو، مسجلة انخفاضا 18.7 في المائة مقارنة بـ2019.

وسجلت قيمة الصادرات الألمانية إلى الدول العربية انخفاضا (-11) في المائة، وبلغت ما قيمته 27.9 مليار يورو، في حين انخفضت الواردات الألمانية من الدول العربية 37.5 في المائة ووصلت قيمتها إلى 8.1 مليار يورو.

وتصدرت الإمارات قائمة مستوردي السلع الألمانية بين الدول العربية (6802 مليون يورو)، تليها السعودية (5822.7 مليون يورو)، فمصر (4015.3 مليون يورو).

في حين تصدرت تونس (1698.8 مليون يورو ) قائمة الدول العربية المصدرة إلى ألمانيا، تليها المغرب (1344,6 مليون يورو )، فمصر (1046.7 مليون يورو).