في الإمارات... أصحاب الثروات الكبيرة هم الأصغر سناً عالمياً

أظهرت دراسة عالمية أجراها بنك «إتش إس بي سي»، وشملت حوالي 1000 شخص من الأفراد الذين تتراوح قيمة ثرواتهم الشخصية ما بين مليون و5 ملايين دولار، أن أصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات كانوا الأصغر سناً من بين الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، حيث بلغ متوسط أعمارهم 35 عاماً، تليها الصين بـ37 عاماً، ثم الأفراد في المملكة المتحدة (51 عاماً) والولايات المتحدة (61 عاماً) وكندا (56 عاماً).

وأكدت أن 40% من بين المشاركين في دولة الإمارات، يديرون أعمالهم الخاصة، و30% يشغلون مناصب تنفيذية عليا، و20% يعملون في الخدمات المهنية.

وقالت الدراسة إن أصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات سجلوا أعلى نسبة من ضمن الدول التي شملها الاستطلاع من حيث أهمية الاكتشاف والمغامرة، وتحقيق أهداف وغايات ذات مغزى في حياتهم، حيث قال 52% منهم إن التجارب والمغامرات الجديدة مع العائلة مهمة للغاية لإغناء حياتهم، مقارنة بـ37% في الصين و35% في فرنسا على التوالي، وهي أعلى نسبة من حيث الترتيب، منوهة بأن 49% من أصحاب الثروات الكبيرة في دولة الإمارات أكدوا أن اكتشاف الثقافات واختبار التجارب الجديدة يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لهم مقارنة بـ35% من أصحاب الثروات في كل من فرنسا وهونج كونج.

وأشارت الدراسة إلى أن توسيع الآفاق واكتشاف أشياء جديدة تحدد معنى الإثراء بالنسبة لـ45% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات.

وذكرت أن 57% من أصحاب الملايين (أصحاب الثروات الكبيرة) في الإمارات أفادوا بأن مهارات قيادة الأعمال هي الأهم من مجموعة المهارات التي يرغبون في تعليمها لأفراد عائلاتهم لمساعدتهم على تحقيق النجاح من بعدهم (الأعلى على مستوى العالم ومماثلة لهونج كونج)، لافتة إلى أن 49% من أصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات أعربوا عن رضاهم للغاية عن مستوى رفاهيتهم النفسية (وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في الدراسة)، في حين ذكرت نسبة 38% منهم أن دعم القضايا والمؤسسات الخيرية يمثل أولوية قصوى بالنسبة لأصحاب الملايين الإماراتيين (الأعلى على مستوى العالم).

وحسب عبدالفتاح شرف، مدير عام المجموعة، والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود في الإمارات، ورئيس إدارة الأعمال الدولية، فإن الدراسات التي أجراها البنك تظهر أن الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة يرغبون في تحقيق المزيد من الثراء، ليس من الناحية المالية فقط، بل كذلك من خلال طرق مميزة وغير عادية لاستكشاف العالم، وتوسيع آفاقهم وتحقيق أهداف وغايات ذات مغزى في حياتهم.

وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف، وتلبية متطلبات هذه الفئة من أصحاب الثروات الكبيرة، أطلق بنك HSBC في الإمارات خدمات Jade، وهي عبارة عن حساب مصرفي جديد مصمم لمساعدة العملاء ليس فقط لتحقيق الثراء، بل لمساعدتهم أيضاً في تحقيق نمط حياتهم وأهدافهم الاجتماعية للعصر الجديد.

وكشف شرف، أنه بمساعدة مجموعة من كبار الخبراء والمحللين المتخصصين تم تصميم وتجميع قائمة Enrich التي تضم مجموعة من أكثر التجارب المتميزة وغير العادية، مثل الغوص لاكتشاف حطام سفينة التايتانيك، ورحلات استكشاف أعماق الغابات والاستجمام في المنتجعات في الغابات، وصولاً إلى جلسات علاج الترويح النفسي.