في الإمارات... لعبة جديدة تحولك إلى محقق!

هل لديك ما يلزم لنكون محققاً محنكاً؟ الآن لديك الآن فرصة لإثبات مهاراتك حيث سيصل إصدار حي من لعبة اللوح Cluedo قريباً إلى الإمارات.

يتم تقديم هذا الحدث من قبل CluedUpp، وسيتم نقل المشاركين إلى لندن في الستينيات لحل قضية “The Krays”، حيث سيتنافس فريق من المحققين على حل لغز قضية القتل المزدوج لتوائم Kray. وستكون هناك فرصتان للمشاركة في اللعبة: يومي السبت 7 ديسمبر في دبي والسبت 14 ديسمبر في أبوظبي.

وتحتوي اللعبة على 18 مشتبهاً بهم، و 20 شاهداً، وخمسة أسلحة محتملة. وستعمل الفرق المؤلفة من ستة على حل اللغز. وتتميز اللعبة بأنها ذاتية التوجيه تمامًا، على الرغم من أن المشاركين يمكنهم الوصول إلى تطبيق خاص، لذلك فإن الهاتف الذكي ضروري.

ومن أجل اللعب، يجب على الفرق حل القرائن، التي تركت في جميع أنحاء المدينة باستخدام التطبيق. ويستغرق الفريق العادي حوالي ساعتين و 20 دقيقة لحل الجريمة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ولم يتبق سوى ثماني تذاكر لحضور الحدث في دبي وخمس تذاكر في أبوظبي، تخول التذكرة الواحدة ستة أشخاص كحد أقصى للمشاركة. يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا أن يلعبوا دورًا إضافيًا مجانًا، ولكن اللعبة ليست مصممة للأطفال بمفردهم.

وستكون هناك جوائز لأفضل المحققين والفئات الأخرى مثل أسرع فريق، وأفضل ملابس تنكرية، وأفضل صورة للفريق، وأفضل اسم للفريق، وأفضل محقق صغير (للأطفال).

CluedUpp هو استوديو ألعاب بريطاني مستقل يستضيف الأحداث في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مواقع واسعة مثل الولايات المتحدة والسويد وجمهورية التشيك وتركيا وألمانيا وهولندا ويتم تشغيل الألعاب باللغة الإنجليزية.

السبت 7 ديسمبر في دبي و 14 ديسمبر في أبوظبي، ابتداءً من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، 172 درهم، www.cluedupp.com

