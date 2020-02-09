في الإمارات... وظائف جديدة برواتب تصل إلى 40 ألف درهم

نشرت Dubaicareers.ae فرص عمل حكومية على موقعها على شبكة الإنترنت، مع تقديم العديد من الوظائف براتب شهري يصل إلى 40.000 درهم.
وفيما يلي مجموعة من أهم هذه الوظائف بحسب صحيفة خليج تايمز:
فني شبكة
فئة الوظيفة: فني هندسة اتصالات
صاحب العمل: مؤسسة الاتصالات المهنية
المستوى التعليمي: دبلوم
الراتب الشهري: 10،001-20،000 درهم
فني البنية التحتية
فئة الوظيفة: البنية التحتية
صاحب العمل: مؤسسة الاتصالات المهنية
المستوى التعليمي: دبلوم
الراتب الشهري: 10،001-20،000 درهم
محلل بيانات مهندس
فئة الوظيفة: وظائف أخرى
صاحب العمل: مؤسسة الاتصالات المهنية
المستوى التعليمي: بكالوريوس
الراتب الشهري: 20،001-30،000 درهم
مهندس تطبيقات
فئة الوظيفة: تطوير التطبيقات
صاحب العمل: مؤسسة الاتصالات المهنية
المستوى التعليمي: بكالوريوس
الراتب الشهري: 20،001-30،000 درهم
رئيس الشؤون المالية
فئة الوظيفة: المالية
صاحب العمل: مؤسسة الاتصالات المهنية
المستوى التعليمي: بكالوريوس
الجنسية المطلوبة: دولة الإمارات فقط
الراتب الشهري: 30،001- 40،000 درهم
مطور الاعمال التنفيذيه
فئة الوظيفة: المبيعات وخدمة العملاء
صاحب العمل: مؤسسة الاتصالات المهنية
المستوى التعليمي: بكالوريوس
الراتب الشهري: 10،001-20،000 درهم
مسؤول عقود
فئة الوظيفة: المالية
صاحب العمل: قسم الشؤون الإسلامية والأنشطة الخيرية
المستوى التعليمي: بكالوريوس
الراتب الشهري: 20،001-30،000 درهم
واعظ
فئة الوظيفة: وظائف أخرى
صاحب العمل: قسم الشؤون الإسلامية والأنشطة الخيرية
المستوى التعليمي: بكالوريوس
الراتب الشهري: 10،001-20،000 درهم
مدير مشروع – تقنية المعلومات
فئة الوظيفة: إدارة المشاريع
صاحب العمل: قسم الشؤون الإسلامية والأنشطة الخيرية
المستوى التعليمي: بكالوريوس
الراتب الشهري: 20،001-30،000 درهم
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