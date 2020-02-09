في الإمارات... وظائف جديدة برواتب تصل إلى 40 ألف درهم

نشرت Dubaicareers.ae فرص عمل حكومية على موقعها على شبكة الإنترنت، مع تقديم العديد من الوظائف براتب شهري يصل إلى 40.000 درهم.

وفيما يلي مجموعة من أهم هذه الوظائف بحسب صحيفة خليج تايمز:

فني شبكة

فئة الوظيفة: فني هندسة اتصالات

صاحب العمل: مؤسسة الاتصالات المهنية

المستوى التعليمي: دبلوم

الراتب الشهري: 10،001-20،000 درهم

فني البنية التحتية

فئة الوظيفة: البنية التحتية

صاحب العمل: مؤسسة الاتصالات المهنية

المستوى التعليمي: دبلوم

الراتب الشهري: 10،001-20،000 درهم

محلل بيانات مهندس

فئة الوظيفة: وظائف أخرى

صاحب العمل: مؤسسة الاتصالات المهنية

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الراتب الشهري: 20،001-30،000 درهم

مهندس تطبيقات

فئة الوظيفة: تطوير التطبيقات

صاحب العمل: مؤسسة الاتصالات المهنية

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الراتب الشهري: 20،001-30،000 درهم

رئيس الشؤون المالية

فئة الوظيفة: المالية

صاحب العمل: مؤسسة الاتصالات المهنية

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الجنسية المطلوبة: دولة الإمارات فقط

الراتب الشهري: 30،001- 40،000 درهم

مطور الاعمال التنفيذيه

فئة الوظيفة: المبيعات وخدمة العملاء

صاحب العمل: مؤسسة الاتصالات المهنية

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الراتب الشهري: 10،001-20،000 درهم

مسؤول عقود

فئة الوظيفة: المالية

صاحب العمل: قسم الشؤون الإسلامية والأنشطة الخيرية

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الراتب الشهري: 20،001-30،000 درهم

واعظ

فئة الوظيفة: وظائف أخرى

صاحب العمل: قسم الشؤون الإسلامية والأنشطة الخيرية

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الراتب الشهري: 10،001-20،000 درهم

مدير مشروع – تقنية المعلومات

فئة الوظيفة: إدارة المشاريع

صاحب العمل: قسم الشؤون الإسلامية والأنشطة الخيرية

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الراتب الشهري: 20،001-30،000 درهم

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