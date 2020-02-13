في الستينات كان سعرها 4 جنيهات إسترلينية...لوحة لـ«فان جوخ» لـلـبـيـع بـ17 ملـيـون دولار

تعرض لوحة الفنان الهولندي فنسنت فان جوخ، التي بيعت مقابل 4 جنيهات إسترلينية فقط في الستينيات، للبيع بمزاد علني بمبلغ 17 مليون دولار، بعد تأكيد صحتها. ويعتقد أن اللوحة التي رسمها فان جوخ عام 1885 قبل وفاته بأربع سنوات، واحدة من أول الأعمال التي عرضها للبيع، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبيعت اللوحة لدار مزادات ستافوردشاير مقابل 4 جنيهات إسترلينية فقط عام 1967 إذ دفع توقيع «فنسنت» غير الواضح، بائعي المزادات إلى استبعاد احتمال أن تكون اللوحة أصلية. وتم الكشف عن أن اللوحة كانت من أعمال فان جوخ الحقيقية في أواخر الستينيات من القرن الماضي عن طريق الأشعة السينية.

وفي عام 2001 بيعت القطعة لمالكها الأمريكي الحالي مقابل 1.7 مليون دولار، ومن المقرر بيعها بالمزاد الشهر المقبل في المعرض الأوروبي للفنون الجميلة في ماستريخت بهولندا بواسطة تاجر بريطاني.