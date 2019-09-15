في دبي... أغلى صالة رياضية مقابل 36 ألف درهم

أطلقت أغلى صالة ألعاب رياضية في دبي برنامجًا مدته 28 يومًا بتكلفة 36،000 درهم.

وتم إطلاق Symmetry Gym، ومقرها في منطقة القوز بدبي في عام 2011 من قبل أمير صديقي، واستهدفت الأفراد الأثرياء في الإمارة.

وتتقاضى صالة الألعاب 4،397 درهم شهريًا مقابل خطة طويلة الأجل Fit Body Forever؛ و5،497 درهم شهريًا لخطة التحول الجسدي لمدة 12 أسبوعًا؛ و 9،947 درهم شهريًا لخطة إكستريم للياقة لمدة ستة أسابيع، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.



والآن تم إطلاق ما وصف بأنه “أغلى برنامج لمدة 28 يومًا للياقة البدنية في الإمارات”.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر لمدة 28 يومًا تمرينات مكثفة، باستخدام نظام التدريب Fission Fusion، الذي صممه صديقي.



ويتضمن البرنامج دعمًا لمدة 24 ساعة من صديقي على الهاتف أو عبر الإنترنت أو وجهاً لوجه، ويشمل البرنامج أيضًا وجبات يومية وتدليكًا أسبوعيًا وتقييمات يومية للأداء.

ويضم Symmetry Gym حاليا حوالي 100 عضو، وهم من الأثرياء والأشخاص القادرين على تحمل رسومه المرتفعة.