في دبي... حديقة الواقع الافتراضي تطلق 3 ألعاب جديدة صديقة للعائلة

أطلقت VR Park في دبي مول بعض الألعاب العائلية الجديدة الصديقة للعائلة، مع خيارات متنوعة للكبار والصغار.

وتطلب VR Park من الزائرين “تحدي الواقع” من خلال مجموعة من عوامل الجذب بما في ذلك لعبة Ghostbuster في The Void بالإضافة إلى الأفعوانية الضخمة التي تجعلك تشعر وكأنك تسقط من برج خليفة.

تتوفر الآن Cosmo Jet و Flying Chairs و Magic Biks في وسط مدينة دبي. يتيح Cosmo Jet للعائلات بدء مهمة فضائية في طائرة فضائية صغيرة، في رحلة تفاعلية لشخصين. وتحتوي على ذراع تحكم وشاشة تفاعلية، لذا يتولى أحد اللاعبين تحركات السيارة، بينما يستمتع الآخر بفرحة تفجير الأعداء الفضائيين.

وتتيح لك الدراجات السحرية الطيران (تقريبًا) – وكلما زادت سرعة تحريك الدواسة كلما زادت درجة دقتك. وفي الوقت نفسه تحلق الكراسي الطائرة على أنغام الموسيقى.

ومقابل 119 درهماً، يمكنك الحصول على سبع جولات في الحديقة، وستحصل على سبع جولات مقابل 169 درهماً، بالإضافة إلى رصيد بقيمة 100 درهم، بحسب موقع تايم أوت دبي.

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة: www.vrparkdubai.com.