في دبي... درجة جامعية جديدة تركز على ألعاب ىالفيديو

ستبدأ جامعة في دبي هذا العام في تقديم دورة لتعليم الطلاب تطوير ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة الرقمية لتلبية احتياجات صناعة الألعاب المزدهرة في المنطقة.

وابتداءً من شهر سبتمبر، ستطلق جامعة ولونغونغ في دبي الدورة الدراسية لمدة أربع سنوات والتي سيتعلم فيها الطلاب عن تصميم الألعاب والرسوم المتحركة، والاتصالات المرئية، وتطبيقات الهاتف المحمول، والصحافة، وتصميم الغرافيك، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور فراس حمزة، رئيس كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والصحة: ​​”نحاول توقع نوع المهارات الفنية التي سيحتاجها الطلاب في السنوات المقبلة، ونخطط لشغل وظائف غير موجودة بعد”.

وأضاف “كانت هناك فجوة في السوق لأنه لم يكن هناك من يقدم التخصص الإبداعي في وسائل الإعلام. في الألعاب والرسوم المتحركة الرقمية، التكنولوجيا تسير بسرعة “.



وقالت سوزي باليت نائبة رئيس شركة إنفورما التي نظمت معرض ألعاب الشرق الأوسط في أبوظبي في أكتوبر الماضي لصحيفة ذا ناشيونال إن صناعة الألعاب في الشرق الأوسط تنمو بمعدل 26 في المائة كل عام. وبالمقارنة مع النمو السنوي البالغ حوالي 3 في المائة في المناطق الأكثر رسوخا مثل أوروبا أو الولايات المتحدة، فإن الشرق الأوسط يمثل “فرصة غير مستغلة” في هذا المجال.

ومن المتوقع أن تحقق ألعاب الفيديو 262 مليون دولار (إيرادات تبلغ 962 مليون درهم) في المنطقة هذا العام، مع زيادة بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في عدد اللاعبين إلى 4.8 مليون لاعب، وفقًا لتقرير صادر عن بوابة الإحصاءات الألمانية على الإنترنت.

تم تصميم الدورة الجديدة لتدريب الطلاب على الاستفادة من هذه السوق المتنامية. وقال الدكتور حمزة “نريد تدريب طلابنا على أحدث التقنيات ولكننا نريد أيضًا تدريبهم على التفكير بأنفسهم وأن يكونوا مبدعين وخلاقين.”

وأوضح أن الدورة تخطت الأشكال التقليدية للدراسات الإعلامية التي ما زالت تدرس في جامعات أخرى، على الرغم من تفوقها في مجالات الإعلام الأخرى.

وتم اعتماد الدورة من قبل وزارة التربية والتعليم وسيكون للطلاب خيار الحصول على شهادتهم إما من جامعة ولونغونغ في دبي أو من جامعة ولونغونغ في أستراليا، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.