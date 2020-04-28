في دبي... 11 وجهة تسوّق تعاود العمل اليوم

يشهد اليوم عودة افتتاح جزئي لـ 11 من مراكز ووجهات التسوق في دبي، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية كافة التي نص عليها قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث.

تشمل قائمة المراكز والوجهات التي تفتتح أبوابها اليوم بشكل جزئي بنسبة 30 % من طاقتها الاستيعابية: دبي مول ودبي مارينا مول وسوق البحار، إضافة إلى وجهات شركة «مراس» وهي: «بوكس بارك»، و«السيف»، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، و«كايت بييتش»، و«لا مير»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

كما أفادت اقتصادية دبي بأن جميع المحلات والمنشآت التجارية في منطقتي الراس ونايف وسوق الذهب بإمكانها مباشرة العمل بشكل جزئي، أي بـ 30 % من طاقتها التشغيلية، ابتداءً من اليوم بعد تسجيل «صفر» إصابات بكورونا على مدى يومين، مع استمرار الحظر في المنطقتين من الساعة 10 مساءً حتى 6 صباحاً، أسوة بباقي أنحاء الإمارة.

وبدأت المراكز والوجهات بإعادة افتتاح أبوابها خلال الأسبوع الجاري بدءاً من يوم السبت الذي شهد افتتاح: دبي فيستيفال سيتي، ومول الإمارات، ومردف سيتي سنتر، وديرة سيتي سنتر، ومركز برجمان، ومركز الغرير، وبدأ «دبي أوتلت مول» عمله منذ الأحد، فيما افتتحت «نخيل» أمس كلاً من: نخيل مول، وابن بطوطة مول، ودراغون مارت، كما افتتحت شركة «إعمار» أمس مجمع الذهب والمجوهرات.

وبدأت مراكز التسوق في أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية، عملية فحص شامل لموظفيها للتأكد من خلوهم من فيروس «كورونا». وبدأت المراكز التجارية البالغ عددها 26 مركزاً، توجيه موظفيها إلى مراكز الفحص التي حددتها شركة «صحة» لإجراء الفحص.