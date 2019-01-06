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في ظل طلب عالمي قوي... الغاز الطبيعي مرشح لإنتاج قياسي في 2019

في ظل طلب عالمي قوي... الغاز الطبيعي مرشح لإنتاج قياسي في 2019
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