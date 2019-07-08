في يوتيوب... مزايا يجهلها كثيرون ما هي؟!

يرتاد الناس موقع "يوتيوب" في العادة لأجل مشاهدة مقاطع الفيديو، ويشتركون في القنوات التي يهتمون بها، حتى يتلقوا إشعارات بشأن محتواهم المفضل، لكنهم قد لا يدرون بالكثير من المزايا التي تتيحها أكبر منصة في العالم لمشاهدة المحتوى بحسب سكاي نيوز .

وبحسب موقع "cnet"، فإن إحدى هذه المزايا التي لا نسمع بها، تسمح بتحميل 500 أغنية في المرة الوحيدة، فضلا عن إعادة تشغيل الفيديو من لحظة معينة، وتشغيل الترجمة.

ويصل عدد زوار موقع يوتيوب إلى مليارين في الشهر الواحد، وتحول في العصر الحالي، إلى "بديل" لقنوات التلفزيون التقليدية.

ومن المزايا الكبرى، تحميل 500 أغنية في المرة الواحدة، وهذا الأمر متاح من خلال خاصية تعرف بـ smart download، وبعد القيام بهذه العملية، سيكون بوسعك أن تستمتع إلى هذه الأغاني، حتى وإن لم تكن متصلا بالإنترنت.

وإذا كنت من مشتركي خدمة "يوتيوب ميوزك برميوم"، فمن الوارد أن تكون هذه الميزة متاحة لديك منذ فترة، ويقوم الموقع باختيار الأغاني التي دأبت على الاستماع إليها، ثم يقوم بتحميلها خلال فترة الليل، عند الاتصال من شبكة الـ"واي فاي".

وفي ميزة ثانية، يمكن تشغيل الفيديو من لحظة معينة، فإذا كنت تتابع مقطعا وأردت أن تتقاسم مشهدا معينا مع أصدقائك، فأنت لا تحتاج إلى أن توضح لهم، الدقيقة والثانية، كأن تقول لهم، ابدؤوا من الدقيقة الثانية وعشر ثوان.

ويكفي أن تبعث إليهم برابط، وحين سيقومون بفتحه، سيبدأ على نحو تلقائي، من اللحظة التي أردتها أنت، والقيام بهذا الأمر سهل جدا، ويكفي أن تضيف هذه الجملة القصيرة إلى آخر الرابط t=13m20s& وهذه الجملة تشير إلى الدقيقة 13 و20 ثانية، أما أنت فإمكانك أن تختار حسب رغبتك.

وإذا كنت ممن تروقهم الصور المتحركة "GIF"، فإمكانك أن تقوم بالتقاطها وأنت تشاهد مقطع الفيديو على اليوتيوب، وربما تحظى بشعبية واسعة على المنصات الاجتماعية، ويمكن القيام بهذه العملية في ثوان.

وفي بداية العملية، قم بنسخ الرابط الذي تريد أن تلتقط منه الصورة، ثم الصقه في متصفح إنترنت، وأضف عبارة "GIF"، إلى بداية الرابط (كما في الصورة أدناه)، وبمجرد الضغط على زر الدخول، ستجد أنه بإمكانك أن تختار اللحظة المناسبة للصورة المتحركة، وعندها تستطيع الاحتفاظ بها أو مشاركتها مع الأصدقاء.