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تعرف على قائمة الدول والشركات التي علقت استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس

تعرف على قائمة الدول والشركات التي علقت استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس
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