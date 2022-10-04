أكثر 10 سيارات ترخيصًا في مصر

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ المصري، اليوم، مشروع قانون جديد بشأن إنشاء جهة تنظيمية جديدة لصناعة السيارات الكهربائية.
وفي تصريحات أمس، قال رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس، محمد حلاوة، إن مشروع القانون ينص أيضا على إنشاء صندوق بهدف تقديم حوافز مالية لتجميع السيارات الكهربائية.
ومن المقرر أن يكون المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما سيضع السياسات والإستراتيجيات والتشريعات واللوائح المنظمة لصناعة السيارات ككل، بما في ذلك مستقبل السيارات الكهربائية في السوق المصري.