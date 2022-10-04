أكثر 10 سيارات ترخيصًا في مصر

كشفت بيانات حديثة أن عدد السيارات الملاكي التي تم ترخيصها والتأمين عليها في السوق المصرية، بلغ نحو 36008 سيارة خلال العام الحالي. اقرأ ايضاً أكثر 10 سيارات كهربائية شعبية في عام 2022 ووفق البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، فقد جاءت ماركة "نيسان" في المركز الأول لسيارات الملاكي بعدد 2550 سيارة، فيما حلت "شيري" في المركز الثاني بعدد 2228 سيارة. وجاء في المركز الثالث ماركة "سوزوكي" بعدد 1212 سيارة، فيما جاءت ماركة "إم جي" في المركز الرابع بعدد 1075 سيارة. أما المركز الخامس فكان من نصيب ماركة "هيونداي" بعدد 822 سيارة، وفي المركز السادس جاءت ماركة "تويوتا" بعدد 684 سيارة.



وحلت شركة "شيفروليه" في المركز السابع بعدد 548 سيارة، بينما حلت في المركز الثامن ماركة "كيا" بواقع 516 سيارة.

وفي المركز التاسع جاءت ماركة "بي واي دي" بواقع 509 سيارة، في حين جاء في المركز العاشر حلت ماركة "مرسيدس" بواقع 468 سيارة.

وبالنسبة لسيارات النقل، فقد جاءت ماركة "شيفروليه" في المقدمة، بواقع 2726 سيارة، فيما جاء في المركز الثاني ماركة "نيسان" بعدد 207 سيارة.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب ماركة "إيسوزو" بواقع 133 سيارة، بينما كان المركز الرابع من نصيب سيارات "سوزوكي" بواقع 106 سيارة، في حين حلت ماركة "تويوتا" المركز الخامس بواقع 49 سيارة.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية، نحو 2475 مركبة موديل 2020، و6954 مركبة موديل 2021، و18825 مركبة موديل 2022، و7754 مركبة موديل 2023.

وأوضحت البيانات، أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ نحو 14305 سيارة ملاكي، من بينها 126 سيارة موديل 2020 و193 سيارة موديل 2021 و8980 سيارة موديل 2022 و5006 سيارة موديل 2023.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ المصري، اليوم، مشروع قانون جديد بشأن إنشاء جهة تنظيمية جديدة لصناعة السيارات الكهربائية.

وفي تصريحات أمس، قال رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس، محمد حلاوة، إن مشروع القانون ينص أيضا على إنشاء صندوق بهدف تقديم حوافز مالية لتجميع السيارات الكهربائية.

ومن المقرر أن يكون المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما سيضع السياسات والإستراتيجيات والتشريعات واللوائح المنظمة لصناعة السيارات ككل، بما في ذلك مستقبل السيارات الكهربائية في السوق المصري.