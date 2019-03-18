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السودان يوقع اتفاقات قروض بقيمة 300 مليون دولار لتخفيف الأزمة الاقتصادية

السودان يوقع اتفاقات قروض بقيمة 300 مليون دولار لتخفيف الأزمة الاقتصادية
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