قريباً...آبل تحدث خاصية للتعرف على الوجه خلف الكمام بسبب الكورونا

مع تحول كمامات الوجه إلى أدوات شائعة لوقف انتشار فيروس كورونا بات يجد بعض مستخدمي هواتف آيفون خاصية Face ID أو التعرف على الوجه غير مفيدة في الكثير من الأحيان.

وأعلنت شركة آبل عن عملها للتعامل مع هذا الأمر إذ قال مطورون إن أحدث إصدار من نظام تشغيل iOS 13.5 سيتضمن ميزة تعرف على الوجه جديدة تسهل فتح الهاتف دون الحاجة إلى خلع الكمامة.

وبحسب "سي ان ان" فإن في الإصدار الجديد من نظام تشغيل iOS ستتمكن خاصية Face ID من تحديد أن المستخدم يرتدي كمامة وسينتقل الجهاز إلى شاشة إدخال رمز المرور بعد التمرير من أسفل لأعلى الشاشة.

ورغم أن الخاصية الجديدة لن تزيل القفل تلقائياً لمن يرتدي كمامة إلا أنها ستجعل خيار إدخال رمز المرور يدوياً أسرع بشكل ملحوظ.

ولا يزال من غير الواضح متى سيتم طرح التحديث الجديد ولكن قد يكون ذلك في غضون أسابيع إذا ما تبعت تحديثات iOS الاعتيادية. ولم ترد آبل على الفور على طلب التعليق.

كما سيتضمن التحديث الجديد أيضاً برنامج جديد يمكن مطوري التطبيقات من مساعدة مستخدمي هواتف آيفون على معرفة ما إذا كانوا قد تواصلوا مع شخص مصاب بفيروس كورونا. وتعد هذه الخاصية الجديدة جزءاً من مشروع مشترك مع غوغل سيساعد على تتبع انتشار الفيروس باستخدام تقنية البلوتوث.