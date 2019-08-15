قريباً في الإمارات... مرسيدس أي إم جي الجديدة (صور)

قدمت مرسيدس أي أم جي مواصفات الأداء لطراز آي45 – A45 هاتشباك المرتقب.

من المقرر أن يتم تشغيل هذا الطراز بواسطة محرك جديد رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر ، والذي يُعرف باسم M 139. وبقوة 387 حصان و 480 نيوتن متر من عزم الدوران.

سيكون هناك أيضا طراز أقوى تحت اسم “مرسيدس آي أم جي آي45 أس Mercedes AMG A45s” والذي يأتي بقوة 421 حصان (310 كيلو وات) و500 نيوتن متر من عزم الدوران، وهذه بالفعل أرقام مذهلة لمحرك رباعي الأسطوانات.





و يحتوي المحرك على شاحن توربيني جديد مزدوج التمرير يتميز بحامل التوربينات مع اثنين من ممرات التدفق المختلفة التي تعمل بالتوازي مع بعضها البعض. هذا، إلى جانب القنوات المقسمة في مشعب العادم ، يساعد على منع التأثير السلبي للاسطوانات الفردية أثناء دورات التحميل.

كما يعتمد هذا المحرك أيضا على محامل الأسطوانة لأول مرة مما يساعد على تقليل الاحتكاك وتحسين الاستجابة.



وتشمل المزايا الأخرى نظامًا جديدًا لحقن الوقود على مرحلتين، بالإضافة إلى فوهات حاقن تم تغيير موضعها وشمعات تسمح بصمامات عادم أكبر.

وبالنظر إلى الأداء العالي للمحرك، كان التبريد أحد الاعتبارات المهمة. للتعامل مع هذه المشكلة ، ستحتوي A45 على مضخة مياه كهربائية تعمل بشكل مستقل عن المحرك. سوف يتم تزويد السيارة أيضًا بمبرد إضافي يدعم الرادياتير الأمامي.



وتظهر مرسيدس أي ام جي أَي 45 الجديدة أيضا مع عجلات أي أم جي الرياضية الجديدة والمصد الرياضي العدواني ومداخل الهواء الكبيرة في الأمام وجانح الهواء الخلفي في الخلف مع الناشر الكبير كما ان عرض السيارة واضح وهي منخفضة أكثر من الطراز الذي تم رصده سابقاً.

ومن المتوقع أن تصل هذه السيارة إلى الشرق الأوسط في ديسمبر، وبسعر 67 ألف دولار لنموذج A45 S ، و70 ألف دولار لنموذج CLA 45 S غير شاملة للضريبة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

