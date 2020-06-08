قريباً... انستجرام قد تجبرك على طلب موافقة صاحب المنشور قبل تضمينه

لو كنت من أصحاب المواقع الذين يعتمدون على تضمين منشورات انستجرام في صفحاتهم، فإنك قد تواجه بعض العقبات قريباً، حيث ستضطر لطلب موافقة صاحب المنشور ولن يتم التضمين لو رفض ذلك.

تقول الشركة أنها لم تمنح الأشخاص الذين يستخدمون خاصية التضمين حقوق الملكية لعرض الصور التي قاموا بتضمينها.

بحسب متحدث باسم شركة فيس بوك فإن سياسة الشركة تتطلب حصول الأطراف الخارجية على الحقوق الضرورية من أصحابها لقاء استخدام المحتوى.

وهذا يعني أي جهة أو شخص يريد تضمين محتوى ما من انستجرام في أي مكان آخر، فإنه بحاجة للحصول على موافقة صاحب المنشور لمنحه رخصة منفصلة، وإلا سيواجه عواقب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

تذكرنا هذه القضية بما حصل قبل عام عندما طلبت نيوزويك من مصور السماح لها بنشر إحدى صوره، وعندما رفض، قامت بتضمينها من حسابه على انستجرام، وهو ما دفع المصور إلى رفع قضية على المجلة لانتهاك حقوق الملكية الفكرية حيث يقول أنها نشرتها دون موافقته.

الجدير بالذكر أن شروط استخدام انستجرام التي يوافق عليها المستخدم عند انضمامه أول مرة تنصّ على منح الخدمة رخصة حقوق ملكية لأي صورة يتم رفعها عليها، كما توافق على منح الرخص المشتقة للمستخدمين الآخرين على انستجرام.