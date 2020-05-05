قريباً... جوجل تدعم الاتصال دون الحاجة إلى رقم الهاتف في تطبيق Duo

إن كنتم تتذكرون، فقد أجرت شركة جوجل العام الماضي تغييرًا مهمًا على إصدار الويب من خدمتها Duo، ويتمثّل ذلك في إمكانية تسجيل الدخول دون الحاجة إلى ربط حسابك برقم الهاتف، مما سهّل هذا الأمر على المستخدم بالبدء بمحادثة فيديو، ومع ذلك لم يساعد الآخرين في التواصل معك.

الآن، يبدو أن الأمور ستتغيّر قريبًا، حيث تعمل جوجل حاليًا على دعم الاتصال بك على Duo بدون الحاجة إلى معرفة رقم هاتفك، حيث سيتطلب الأمر على الأقل معرفة البريد الإلكتروني.



بالتالي ومع هذا الدعم، ستتلقى مكالمات من عدد أكبر بكثير من جهات الاتصال الخاصة بك، حتى أولئك الذين قد لا تعرفهم جيدًا ولكن من المحتمل أن يكون لديهم عنوان بريدك الإلكتروني، مع إمكانية إلغاء تنشيط هذا الخيار من الإعدادات.



أخيرًا، من غير الواضح ما إذا كنت ستتمكن أيضًا من تسجيل الدخول إلى Duo وإجراء مكالمات على هاتفك الأندرويد دون ربط رقم هاتفك تمامًا كما تفعل مع إصدار الويب، ولكن يبدو أن إضافة هذا الدعم مع هذا الاختبار الحالي لهو أمر منطقي.

يُشار أن توجه المستخدمين نحو تطبيق Duo ارتفع بشكل ملحوظ بعد انتشار فيروس كورونا.