قريباً في الإمارات... سيارة Lotus Evija بسعر 7.5 مليون درهم

كشفت لوتس للتو عن أول سيارة كهربائية لها بالكامل، وتسمى السيارة المعنية Evija مع أرقام مذهلة للغاية، حيث تدعي شركة Lotus أن سرعتها القصوى ستصل إلى أكثر من 320 كيلومتر في الساعة، بقوة 1.971 حصانًا وتنطلق بسرعة 0-100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثلاث ثوان.



وكما هو الحال مع السيارات الكهربائية، تعتبر مسألة المسافة التي يمكنك قطعها بعملية شحن واحدة مشكلة أساسية. وعلى الرغم من أن Evija يمكن أن تسير 400 كم على ما يبدو قبل أن تحتاج إلى شحن، تقول لوتس إن شحن البطارية بالكامل سيستغرق تسع دقائق فقط.



وتبدأ الأسعار من 1.5 مليون جنيه إسترليني (7.5 مليون درهم) ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في جميع أنحاء العالم في عام 2020، مع توقعات أن تكون السيارة معروضة في صالات عرض لوتس دبي وأبو ظبي في الأشهر المقبلة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.



