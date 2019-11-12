قريباً في دبي... مطاعم تقدم مياهاً مفلترة

في محاولة لخفض استخدام البلاستيك وجعل تناول الطعام في الخارج بأسعار معقولة أكثر، سيتعين على جميع المطاعم والفنادق في دبي توفير مياه الصنبور المفلترة للضيوف من عام 2020.

وأصدرت بلدية دبي هذا الإعلان كجزء من تحديثات مدونة دبي الغذائية، التي ستصدر في عام 2020.

وأكدت أمال البدواوي، رئيس وحدة التحكم في مياه الشرب التابعة لبلدية دبي، الخبر يوم الاثنين 11 نوفمبر: “اعتبارًا من العام المقبل، يمكنك تحديد ما إذا كنت ترغب بشرب مياه معبأة أو مفلترة”.

وستكون المطاعم قادرة على أن تقرر بشكل فردي ما إذا كانت تتقاضى من العملاء مقابل مياه الصنبور التي تمت تصفيتها.

وأكدت مسؤولة بلدية دبي أنه على الرغم من أن البلدية لم تضع أية قواعد محددة حول ما إذا كانت المطاعم يمكن أن تتقاضى رسومًا مقابل مياه الصنبور.

وقالت السيدة البدواوي: “في معظم الأماكن حول العالم، لا يتم تحصيل رسوم من مياه الصنابير، لذا إذا لم يكن هذا اتجاهًا عالميًا، فلا أعتقد أنها ستباع هنا أيضًا”.

وتم تقديم كود الطعام من قبل بلدية دبي لأول مرة في عام 2013، وتم تصميمه لتوفير مبادئ توجيهية لسلامة الأغذية للمطاعم والفنادق في المدينة.

وعلى الرغم من أن قانون دبي للأغذية ليس قانونًا اتحاديًا، فإن القاعدة الجديدة المتعلقة بتقديم مياه الصنبور في المطاعم على النحو المنصوص عليه في المدونة قد تؤدي إلى قانون مكتوب، بحسب موقع واتس أون.