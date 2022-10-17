قطر: أرباح ناقلات الغاز ترتفع بنحو 10% في الربع الثالث

نمت الأرباح الصافية لشركة قطر لنقل الغاز "ناقلات " في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 10.3% على أساس سنوي إلى نحو 406 مليون ريال .

كما صعدت أرباح أكبر شركة لنقل الغاز الطبيعي المسال في العالم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 13% صولا إلى 1.13 مليار ريال .

ودعم نمو الأرباح بنهاية سبتمبر أيلول 2022، ارتفاع الحصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة بنسبة 47% وصولا إلى 507.6 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات بنسبة 15% إلى 40.4 مليون ريال.

كما ارتفعت إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وإيرادات أخرى إلى 52.8 مليون ريال مقابل 13.6 مليون ريال لنفس الفترة المناظرة من العام السابق .