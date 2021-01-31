قطر: أسعار المنتج الصناعي تنخفض 21% في ديسمبر على أساس سنوي

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انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 21% على أساس سنوي محسوبا على سنة الأساس 2013.
انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 21% على أساس سنوي محسوبا على سنة الأساس 2013.
وضغط على مؤشرأسعار المنتج الصناعي الشهر الماضي تراجع قطاع التعدين بنسبة 25% بضغط من تراجع أسعار مجموعة النفط الخام و الغاز الطبيعي.
ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية تراجعا في ديسمبر بنسبة 12% بتأثير من انخفاض أسعار سبع مجموعات، على رأسها أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 16.2% على أساس سنوي.
Via SyndiGate.info
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