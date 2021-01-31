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قطر: أسعار المنتج الصناعي تنخفض 21% في ديسمبر على أساس سنوي

منشور 31 كانون الثّاني / يناير 2021 - 12:07
أسعار المنتج الصناعي تنخفض 21% في ديسمبر على أساس سنوي
الريال القطري
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انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 21% على أساس سنوي محسوبا على سنة الأساس 2013.

انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 21% على أساس سنوي محسوبا على سنة الأساس 2013.


وضغط على مؤشرأسعار المنتج الصناعي الشهر الماضي تراجع قطاع التعدين بنسبة 25% بضغط من تراجع أسعار مجموعة النفط الخام و الغاز الطبيعي.

ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية تراجعا في ديسمبر بنسبة 12% بتأثير من انخفاض أسعار سبع مجموعات، على رأسها أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 16.2% على أساس سنوي.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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