قطر: أسعار المنتج الصناعي تنخفض 21% في ديسمبر على أساس سنوي

انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 21% على أساس سنوي محسوبا على سنة الأساس 2013.



وضغط على مؤشرأسعار المنتج الصناعي الشهر الماضي تراجع قطاع التعدين بنسبة 25% بضغط من تراجع أسعار مجموعة النفط الخام و الغاز الطبيعي.

ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية تراجعا في ديسمبر بنسبة 12% بتأثير من انخفاض أسعار سبع مجموعات، على رأسها أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 16.2% على أساس سنوي.