قطر: ارتفاع الدين الخارجي العام الماضي بـ 1.6% إلى 229 مليار ريال

ارتفع اجمالي الدين الخارجي لحكومة قطر في العام 2020 بنسبة 1.6% على أساس سنوي الى نحو 229 مليار ريال ، ما يمثل نحو 35% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة الخليجية.

وتوقعت وزارة المالية القطرية في بيان سابق أن يرتفع إجمالي الدين العام لقطر بنهاية العام 2020 الى نحو 382 مليار ريال ما يمثل 58% من الناتج الإجمالي ، منها نحو 153 مليار ريال دين محلي.

وكانت حكومة قطر قد أصدرت في نيسان / ابريل من العام الماضي سندات دولية بقيمة 10 مليارات ريال لفترات سداد متعددة لتمويل عدد من الاستحقاقات و المشاريع ، بينما قامت بتأجيل مشاريع غير ممنوحة بقيمة 8.2 مليار دولار.

وقدرت موازنة قطر للعام 2021 تسجيل عجز بقيمة 34.6 مليار ريال، مع نفقات بـ 195 مليارريال، وإيرادات بنجو 160 مليار ريال، واعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 40 دولارا .